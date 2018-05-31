Наградами отмечена деятельность работников «НЗИВ»

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В Новосибирской филармонии прошла торжественная церемония награждения работников и сотрудников «Новосибирского завода искусственного волокна», входящего в АО «НПК Техмаш».

Мероприятие состоялось в честь профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности – Дня химика.

За высокие показатели в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд были вручены награды 44 сотрудникам завода. Руководитель АО «НЗИВ» Рустам Исмайлов заявил, что состоявшееся событие является высокой оценкой совместной работы всего трудового коллектива. По его словам, люди, получившие благодарности и почетные грамоты, являются для всех коллег ориентиром.

Рустам Исмайлов назвал опыт, знания, работоспособность лауреатов составляющими успеха, которые нужны каждому работнику и сотруднику завода, включая руководство предприятия. Он подчеркнул, что в настоящее время от всего коллектива требуются отличные результаты по гособоронзаказу и производству продукции гражданского назначения.