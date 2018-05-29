Сенатор Кавджарадзе: Более 300 тысяч муниципальных организаций в категории планово-убыточных

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Как экономическая конкуренция, так и рынок в целом - важные системные институты России. Однако достижения в данной области были довольно скромными. В следствии этого присутствуют экономические и социальные потери общества, об этои сообщил сенатор Максим Кавджарадзе.

По его мнению, обусловлено это неспособностью властей на региональном и местном уровнях руководства решать эту проблему, как ранее сообщалось на Госсовете по развитию конкуренции при призиденте Путине. Одна из главных причин - это системый характер этой задачи, несущей в себе старые традиции правовой, хозяйственной и политической культуры российского общества, а также слабая реформированность его рыночных институтов. Попытки административно, сверху, по отраслевому признаку решать эту проблему отдельно в каждом секторе экономики, каждом регионе оказались неэффективными.

Как считает законодатель, сегодня видны масштабы проблемы удушения конкуренции, когда потери от результатов многих тысяч ущербных сделок вылились в целые проценты недополученного ВВП страны. Это и показывают данные Росстата, сегодня на местных рынках работает более 300 тысяч организаций с государственным или муниципальным участием, входящие в категорию планово-убыточных. А так же сообщение министра финансов, что в 2017г. более 96% закупок госкомпаний прошло на неконкурентной основе.

Наконец пришло осознание того, что проблема носит политический характер, отметил Кавджарадзе. Целые институты политической власти (в регионах, на местах) сознательно идут на искажение формы федеральных законов свободной конкуренции. Происходит политически опасное явление - разрыв единого экономического пространства России. Регулярное нарушение правил свободного из-за политической борьбы за власть, за кормушки на уровне многих регионов и муниципалитетов.

Так же Кавджарадзе отмечает, что неоднократные попытки решения этой проблемы на высшем уровне российского руководства, так и неудачи этих самых попыток показывают, что случаи выявления неконкурентоспособных деловых решений на всей территории России уже давно перешли из разряда отдельных событий в категорию массового явления хозяйственно-политической жизни страны. Однако, сенатор призвал ускорить процесс стимулирования рыночной конкуренции.