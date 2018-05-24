Четверг 24 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» АПК» Итоги конференции ФАО в Воронеже подвел Владимир Рахманин

Итоги конференции ФАО в Воронеже подвел Владимир Рахманин

Четверг, 24 Мая 2018 10:17
Итоги конференции ФАО в Воронеже подвел Владимир Рахманин Фото из открытых источников

Факт проведения в Воронеже конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) стал признанием выдающегося вклада региона в развитие российского АПК, заявил заместитель генерального директора ФАО Владимир Рахманин.

 

«Конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы ФАО, которая на территории воронежского региона завершила свою первую работу в России, – это, прежде всего признание вклада области в развитие сельского хозяйства России, а также признание усилий местных властей в этом направлении. Тот факт, что Воронежская область приняла первую российскую конференцию ФАО – это для нас очень знаково», - подчеркнул Владимир Рахманин, подводя итоги конференции. 

 

В конференции приняли участие более 300 делегатов из 45 стран, а также организации гражданского общества и науки. Сквозной темой мероприятия стало глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство. Это и  осушение почв, и нехватка воды, и изменения температурных режимов, и трансграничные заболевания растений и животных, которые приобретают новую динамику; это и миграционные процессы, которые осложняют ведение сельского хозяйства.  

 

«Я говорил это на конференции и повторюсь: Россия готова оказывать всемерную поддержку и содействие ФАО как первопроходцу в развитии теоретических основ и практической реализации агроэкологической концепции в глобальной и продовольственной системе. Предложенная ФАО работа в сфере агроэкологии и включение России в эту работу обеспечивает серьезный  вклад в развитие агросистемы РФ», - прокомментировал итоги мероприятия посетивший конференцию ФАО заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.  Он также отметил, что расценивает ее еще и как «мощнейший стартовый полигон для взрывного развития экспорта российского продовольствия за рубеж».

 

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в ходе конференции подчеркивал, что форум даст новый импульс дальнейшим преобразованиям в аграрном секторе, укреплению международного сотрудничества и продовольственной безопасности.

 

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев* отметил исключительное значение мероприятия для Воронежской области, России и стран-участниц ФАО. Правительство. 

 

«Региональный форум ФАО, который проводится в России впервые, означает еще один шаг к укреплению международного сотрудничества в области продовольственной безопасности», - отметил Алексей Гордеев.

 

Генеральный директор ФАО  Жозе Грациано да Силва отдельно поблагодарил правительство Воронежской области за помощь в организации Конференции, назвав Россию важным партнером ФАО. 

 

«Сейчас многие страны ищут ответы на вопросы: как обеспечить устойчивый рост, устойчивое обеспечение продовольственной безопасности, как сохранить и сберечь природные ресурсы, сберечь биоразнообразие и при этом побороть нищету», - подчеркнул господин да Силва.

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член – Европейский союз. Штаб-квартира ФАО находится в Риме, Италия. ФАО представлена более чем в 130 странах.

 

Региональная конференция ФАО для Европы является высшим руководящим органом Организации для региона Европы и Центральной Азии. Региональная конференция обеспечивает эффективность работы ФАО в интересах стран-членов и определяет приоритетные направления деятельности Организации на следующий двухлетний период.

 

*Алексей Гордеев до конца 2017 года являлся губернатором Воронежской области; 18 мая 2018 года назначен вице-премьером Правительства РФ, курирующим вопросы АПК.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости Воронеж
Главное за сутки
Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджеры "Русала" подали в отставку‍ Топ-менеджмент "Русала", включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в четверг на Гонконгской фондовой бирже. Сообщается, что отставка Бурико вступила в силу…
В Сирии подтвердили атаку коалиции США В Сирии подтвердили атаку коалиции США Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA. «Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись…
Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Российские дипломаты прокомментировали появившееся видеообращение Юлии Скрипаль. По их словам, оно вызывает вопросы об условиях ее содержания (смотрите видео ниже). Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно,…

Читайте также
Эксперты прогнозируют бурный рост криптовалюты Tkeycoin Эксперты прогнозируют бурный рост криптовалюты Tkeycoin В 2017 г. криптовалютный мир подробно обсуждал перспективы амбициозного российского криптовалютного проекта Tkeycoin. По мнению западных экспертов, эта криптовалюта после своего выхода на биржу должна была вырасти до 12700%. Отмечалось,…
Рост торгового оборота Москвы в 2018 году составил 4,7 процента Рост торгового оборота Москвы в 2018 году составил 4,7 процента По итогам первого квартала 2018 года, рост показателей торгового оборота Москвы составил более 4,5 процентов. В результате его сумма превысила 1 триллион рублей. Наиболее существенное увеличение было отмечено в показателях…
"Нефтяной саммит" Саудовской Аравии и ОАЭ может дать неожиданный результат "Нефтяной саммит" Саудовской Аравии и ОАЭ может дать неожиданный результат "Нефтяной саммит", который в виде встречи глав министерств энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Российской Федерации пройдет в рамках Петербургского экономического форума, не порадует саудитов — считает Игорь Юшков…
Салаватский катализаторный завод представил в Узбекистане импортозамещающие адсорбенты нового поколения Салаватский катализаторный завод представил в Узбекистане импортозамещающие адсорбенты нового поколения СкатЗ принял участие в работе 22-й Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана - Global Oil & Gas Uzbekistan / OGU 2018. В рамках экспозиции ПАО «Газпром» предприятие представило…
Фото
Пляж Навагио - кусочек рая на Земле Пляж Навагио - кусочек рая на Земле

Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятс...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
Современные спортивные покрытия из продуктов вторичной переработки Современные спортивные покрытия из продуктов вторичной переработки
Спортивные и игровые уличные площадки – неотъемлемая составляющая современной городской инфраструктуры. Для организации безопасных зон используются прогрессивные покрытия. Они бывают разных видов. Выбираются материалы с учетом предназначения того или иного объекта. Но требования к подобным продуктам являются идентичными. Общие требования к спортивным покрытиям Производятся такие…
3D голограммы - новый уровень рекламы товаров 3D голограммы - новый уровень рекламы товаров
Производители, заинтересованные в продаже своих товаров и изделий, стремятся не только к постоянному улучшения качества производимых продуктов, но и к увеличению потенциальных покупателей. Поэтому с целью повысить узнаваемость своей продукции прибегают к таким методам, как реклама. Благодаря рекламе, те или иные изделия пользуются большей популярностью,…
Недвижимость
Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 2 Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 2
ЖК «Москвичка» расположен в лесной зоне вблизи поселков Столбово и Коммунарка НАО Москвы.ЖК «Скандинавия» находится в НАО, на окраине поселка Коммунарка. Надежность застройщика Офис продаж компании “А101 Девелопмент” Застройщик ЖК “Москвичка” - группа компаний «Гранель» - работает с 1992 года. Компания специализируется на создании высококачественной…
Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 1 Сравнение ЖК «Москвичка» и ЖК «Скандинавия», часть 1
Новостройки НАО: “Москвичка” vs “Скандинавия” ЖК «Москвичка» расположен в лесной зоне НАО, в поселении Сосенское вблизи поселков Столбово и Коммунарка.ЖК «Скандинавия» построен на окраине поселка Коммунарка НАО Москвы. Расположение и транспортная доступность Киевское шоссе От ЖК «Москвичка» до МКАД на автомобиле можно доехать за 15-20…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.