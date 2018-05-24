Итоги конференции ФАО в Воронеже подвел Владимир Рахманин

Фото из открытых источников

Факт проведения в Воронеже конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) стал признанием выдающегося вклада региона в развитие российского АПК, заявил заместитель генерального директора ФАО Владимир Рахманин.

«Конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы ФАО, которая на территории воронежского региона завершила свою первую работу в России, – это, прежде всего признание вклада области в развитие сельского хозяйства России, а также признание усилий местных властей в этом направлении. Тот факт, что Воронежская область приняла первую российскую конференцию ФАО – это для нас очень знаково», - подчеркнул Владимир Рахманин, подводя итоги конференции.

В конференции приняли участие более 300 делегатов из 45 стран, а также организации гражданского общества и науки. Сквозной темой мероприятия стало глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство. Это и осушение почв, и нехватка воды, и изменения температурных режимов, и трансграничные заболевания растений и животных, которые приобретают новую динамику; это и миграционные процессы, которые осложняют ведение сельского хозяйства.

«Я говорил это на конференции и повторюсь: Россия готова оказывать всемерную поддержку и содействие ФАО как первопроходцу в развитии теоретических основ и практической реализации агроэкологической концепции в глобальной и продовольственной системе. Предложенная ФАО работа в сфере агроэкологии и включение России в эту работу обеспечивает серьезный вклад в развитие агросистемы РФ», - прокомментировал итоги мероприятия посетивший конференцию ФАО заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко. Он также отметил, что расценивает ее еще и как «мощнейший стартовый полигон для взрывного развития экспорта российского продовольствия за рубеж».

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в ходе конференции подчеркивал, что форум даст новый импульс дальнейшим преобразованиям в аграрном секторе, укреплению международного сотрудничества и продовольственной безопасности.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев* отметил исключительное значение мероприятия для Воронежской области, России и стран-участниц ФАО. Правительство.

«Региональный форум ФАО, который проводится в России впервые, означает еще один шаг к укреплению международного сотрудничества в области продовольственной безопасности», - отметил Алексей Гордеев.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациано да Силва отдельно поблагодарил правительство Воронежской области за помощь в организации Конференции, назвав Россию важным партнером ФАО.

«Сейчас многие страны ищут ответы на вопросы: как обеспечить устойчивый рост, устойчивое обеспечение продовольственной безопасности, как сохранить и сберечь природные ресурсы, сберечь биоразнообразие и при этом побороть нищету», - подчеркнул господин да Силва.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член – Европейский союз. Штаб-квартира ФАО находится в Риме, Италия. ФАО представлена более чем в 130 странах.

Региональная конференция ФАО для Европы является высшим руководящим органом Организации для региона Европы и Центральной Азии. Региональная конференция обеспечивает эффективность работы ФАО в интересах стран-членов и определяет приоритетные направления деятельности Организации на следующий двухлетний период.

*Алексей Гордеев до конца 2017 года являлся губернатором Воронежской области; 18 мая 2018 года назначен вице-премьером Правительства РФ, курирующим вопросы АПК.