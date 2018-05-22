На Северной верфи началась резка металла для закладной секции ярусолова-процессора

Для изготовления секции потребуется 31 тонна металла. Закладка первого ярусолова-процессора в соответствие с контрактными договоренностями между Рыболовецкой компанией «Вирма» и Северной верфью намечена на июль. Подробнее - в материале Planet Today.
В настоящее время Северная верфь прорабатывает детали контракта с компанией «Вяртсиля» об изготовлении для ярусолова Главной энергетической установки. Поставить ее «Вяртсиля» готова к июню 2019 года. Спуск ярусолова - процессора на воду намечен на осень 2019 года, а передача заказчику – летом 2020-ого.
Ярусолов-процессор водоизмещением более 2 тысяч тонн, длиной 58,6 м и шириной 13 м предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Судно будет оснащено оборудованием для глубокой и безотходной переработки и хранения улова. Разработчик исходной проектной документации ярусоловов для трех рыболовецких компаний – Marin Teknikk AS (Норвегия).
Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев сообщил, что резка металла следующих двух ярусоловов для ООО «Глобус» и для РК «Вирма» начнется в июле и ноябре 2018 года соответственно.
Северная верфь имеет опыт строительства гражданских судов по иностранным проектам. Так, в 2004-2011 годах Верфь построила несколько судов снабжения морских буровых платформ по норвежским проектам VS 470 PSV и VS 485 PSV, став в новейшей промышленной истории России единственным создателем «под ключ» таких судов на экспорт.
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