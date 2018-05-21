Биржа Деловых Контактов объединит предпринимателей из России и Испании

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17 мая 2018 года на площадке Иберо-Российского Бизнес Альянса (ACIR) и Торговой палаты Мадрида состоялась I-ая Российско-Испанская Биржа Деловых Контактов при участии Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Королевства Испании. Всего в мероприятии приняли участие представители 30 испанских и 18 российских компаний. Подробнее - в материале Planet Today.

Организаторами Биржи Деловых Контактов являются бизнес-посол «Деловой России» в Испании, руководитель бизнес-платформы в рамках Российско-Испанской межправкомиссии Эдуард Гулян, Российско-Испанский деловой совет ТПП РФ и Иберо-Российский Бизнес-Альянс (ACIR).

Целью встречи стало обсуждение наиболее эффективных инструментов, которые позволят наладить взаимодействие между российскими и испанскими компаниями с помощью подбора партнеров и инвесторов, расширения рынков сбыта, а также сервисного сопровождения проектов. Решение данных вопросов позволит в будущем создать возможности для реализации взаимовыгодных проектов, которые лягут в основу отношений между европейскими и евразийские производственными и сервисными компаниями.

Куприянова Вероника Игоревна, руководитель экспертного отдела компании «Исток-Аудио Трейдинг», Россия: «Мне очень понравился формат практического семинара российско-испанской биржи контактов. Для нашей компании было важно получить поддержку и сопровождение сотрудников ACIR в течение B2B-встреч на протяжении всего визита в Испанию. Благодаря участию ACIR, мы нашли надежного партнера и достигли соглашения для продолжения работы по продаже нашей продукции через каналы дистрибуции на испанском рынке».

На сегодняшний день Биржа Деловых Контактов является уникальной бизнес-платформой, запущенной для объединения таких процессов развития и реализации проектов, как создание качественного сервиса обслуживания, обучение участников, осуществление продаж и подбор инвесторов. Главным инструментом, который позволяет налаживать данные процессы, является цифровая программа ICS (Información, Cooperación y Servicios).

Представители рынка уверены, что создание Биржи Деловых Контактов окажет значительное влияние на развитие предпринимательских инициатив, основанных на взаимном интересе компаний России и Испании.

«Сегодня наш партнер, компания ACIR, восстанавливает союз самых влиятельных предпринимателей Испании и России, создавая тем самым новые возможности для расширения работы с евразийским бизнесом, – говорит Санчо Пенья, партнер компании Michael Page, Испания. За месяц работы нам удалось наладить отношения с крупными российскими предпринимателями, которые принимали участие в мероприятиях ACIR по всей Испании, и этим результатом мы крайне довольны».

«Мы очень рады познакомиться и наладить отношения с российскими предпринимателями, которые приехали в Испанию с конкретными проектами для обсуждения перспектив построения сотрудничества. Я уверен, что благодаря сопровождению и поддержке ACIR, мы сможем реализовать не один интересный проект», – добавил Эктор Родригес, представитель компании SERCOBE, Испания.