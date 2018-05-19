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Салаватский катализаторный завод представил в Узбекистане импортозамещающие адсорбенты нового поколения

Пятница, 18 Мая 2018 15:41
Салаватский катализаторный завод представил в Узбекистане импортозамещающие адсорбенты нового поколения Фото из открытых источников

СкатЗ принял участие в работе 22-й Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Узбекистана - Global Oil & Gas Uzbekistan / OGU 2018. В рамках экспозиции ПАО «Газпром» предприятие представило свои последние разработки. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Импортозамещение стало главной темой экспозиции Салаватского катализаторного завода на выставке OGU 2018, которая прошла в Ташкенте 16-18 мая 2018 года. Особый интерес организаторов конференции вызывал российский опыт в области локализации и использования отечественных инновационных разработок, не уступающих по своим характеристикам импортным аналогам. 

 

В рамках выставочной экспозиции Салаватский катализаторный завод продемонстрировал самые современные образцы своей продукции, разработанные для предприятий нефтегазового комплекса. Участникам конференции были представлены импортозамещающие адсорбенты нового поколения АСМ (адсорбент силикагелевый микропористый), Alusorb COS и Alusorb 675, которые применяются для осушки и очистки газов от жидкостей и посторонних химических примесей. На сегодняшний день эффективность этих материалов подтверждена не только лабораторными и опытно-промышленными испытаниями, но и производственной эксплуатацией на предприятиях ПАО «Газпром». Продукция Салаватского катализаторного завода получила высокую оценку организаторов и участников выставки. 

 

Выставка OGU является ключевым событием нефтегазового сектора Узбекистана, которое проходит при официальной поддержке Кабинета Министров Республики и АО «Узбекнефтегаз». Мероприятие предоставляет бизнес-платформу высшего уровня для демонстрации последних достижений и разработок международных нефтяных и газовых компаний, а также является местом встречи поставщиков и производителей. В этом году в Ташкенте собралось около 7 тысяч представителей национальных и международных компаний по разведке и добыче нефти и газа, а также нефтегазохимии. В работе выставки приняли участие 300 компаний из 27 стран.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги импортозамещение Новости
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