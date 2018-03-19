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В Москве пройдёт 50-я Федеральная оптовая ярмарка "ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ"

Понедельник, 19 Марта 2018 08:42
В Москве пройдёт 50-я Федеральная оптовая ярмарка &quot;ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ&quot; Фото из открытых источников

20-23 марта 2018 года Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» в 50-й раз откроет двери для участников и посетителей.

 

Ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» – единственное выставочное мероприятие в стране, которое работает на рынке 25 лет.

 

За эти годы ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» были свидетелем и участником различных этапов развития индустрии, формирования коммерческих моделей, изменения рынка, возрождения легкой промышленности.

 

Неизменно одно - ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» были и остаются главным и крупнейшим отраслевым мероприятием:

 

• 40 000 квадратных метров площади;

• более 2000 компаний-участников (из них около 80% – российские компании);

• от 32 000 до 37 000 посетителей на каждом мероприятии.

 

Сегодня ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» – это сложноструктурированная отраслевая платформа для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, решения вопросов производственных компаний и торговых организаций.

 

Ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» охватывают все сегменты текстильной и легкой промышленности и смежные производства, демонстрируют самый широкий ассортимент продукции в каждом сегменте.

 

На ярмарках представлены:

 

• ключевые компании рынка;

• коллективные стенды российских регионов;

• коллективные стенды стран ЕАЭС;

• коллективные стенды иностранных государств.

 

Ярмарки являются международными: компании-участницы из 30 стран представляют новейшее оборудование, сырье, ткани, технологии, готовую продукцию и т.д.

 

Ярмарки «Текстильлегпром» стали надежным, проверенным временем партнером для поиска эффективных решений. Новейшие технологии, инновационные материалы, мировые тренды в области индустрии моды и дизайна и многое другое не просто представлены, а представлены комплексно и с демонстрацией, с целью побуждения производителей к модернизации производства и применению новейших технологических решений. Основная задача ярмарок "Текстильлегпром" - это помощь российским производителям в создании конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции и её продвижении.

 

В рамках юбилейной 50-й ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» пройдет обширная Деловая программа в формате многофункциональной платформы. Состоятся более 30 круглых столов, мастер-классов, бизнес-тренингов, семинаров, конкурсов и т.д.

 

Ярмарка продолжает свое запланированное обновление, демонстрируя понимание, что формат легкой промышленности будет меняться. И это не только понимание больших перемен, но и активное их принятие, участие в этом процессе - время активно набирать обороты и идти вперед.

 

Юбилейная ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» в 50-й раз подтвердит свои позиции главного отраслевого выставочного мероприятия.

 

Приглашаем компании и специалистов отрасли принять участие или посетить юбилейную, 50-ую Федеральную оптовую ярмарку товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром»!

 

Организаторы ярмарки: «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»: АО «Текстильэкспо», ООО «РЛП – Ярмарка».

 

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости Москва

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