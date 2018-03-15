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Почему мех норки самый востребованный

Четверг, 15 Марта 2018 10:01
Почему мех норки самый востребованный Фото из открытых источников

Российский меховой бренд Михаила Гуцериева Gutseriev & Maximova рассказал, чем отличается европейская норка от канадской и почему мех норки остается одним из самых востребованных на рынке.

 

Где обитает

 

В естественной среде обитания норка водится в Восточной Европе, однако сейчас мех производят в условиях искусственного выведения животных. Основные производители меха норки – Европа и Канада.

 

Чем отличается

 

Основные добытчики и производители меха в Европе – Дания и Финляндия. Однако европейская существенно отличается от канадской. Норка, выращенная в Европе, отличается разнообразием цветов и оттенков меха: черный, махагон, демибафф, «крестовка», сапфир, жемчуг и другие. Качественное отличие канадской норки от европейской состоит в том, что она гораздо больше опушена, примерно на 10-12 волосков из луковицы плотнее. Канадцы делают упор в основном на блэкгламу, белую норку и цвет «голубой ирис». Например, североамериканская норка с короткой, уравненной по всей площади, длиной остевого волоса. Длина ости блэкгламы практически одинакова с длиной пухового волоса, что придает ей бархатный вид. Для сравнения, из луковицы обычной норки растет 6-18 волосков, луковица же блэкгламы содержит в среднем 36 волосков. Настоящая норка этого вида имеет насыщенный черный цвет с легким коричневатым отливом. Кроме того, подобная «набитость» этого меха делает его самым теплым из всех видов норки. Из-за такой популярности и высокой стоимости именно эту норку чаще всего подделывают – любую короткоостную, выкрашенную по особой технологии с отбеливанием кожевой ткани норку, недобросовестные продавцы могут выдать за блэкгламу.

 

Преимущества норки

 

Мех норки – ценная пушнина, дорогой, теплый и ноский мех высокого качества. В отличие от соболя, норка более неприхотлива в разведении, поэтому норковый мех так популярен на рынке и доступен в большом количестве. Два самых важных качества норки – долговечность и выносливость меха к внешним факторам.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости Мех

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