Технология создания минеральных покрытий на поверхности металлических деталей теперь доступна в «Супермаркете технологий» АНО «АТР»

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13 марта в инновационном центре «Сколково» на «Дне главного инженера», который провело Агентство по технологическому развитию, было заключено соглашение о партнёрстве между АНО «АТР» и «Научно-производственным центром «Технологии минеральных покрытий». Документ подписали генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин и генеральный директор ООО «НПЦ «ТМП» Станислав Кислов.

Согласно договору, партнёры будут вести совместную деятельность по подбору современных решений для развития высокотехнологического производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Основанием для этого станут запросы, которые стороны будут формировать и направлять друг другу. Кроме того, партнёры будут проводить экспертизу технологических решений в рамках своих компетенций для обоснования выбора тех или иных технологий или технологических предложений, которые поступают АНО «АТР» или компании «НПЦ «ТМП», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Подготовка проектов наилучших доступных технологий (НДТ) к трансферу и локализации также подразумевает совместную работу АНО «АТР» и «Научно-производственного центра «Технологии минеральных покрытий» в сферах продвижения лучших технологических решений мирового уровня в РФ, привлечения финансирования, создания партнёрств, привлечения мер государственной поддержки и встраивания этих проектов в технологические кластеры.

Кроме того, «Научно-производственный центр «Технологии минеральных покрытий» разместил в «Супермаркете технологий» АНО «АТР» технологию создания минеральных слоев (покрытий) на поверхности металлических деталей для работы в агрессивной среде (Технология MICOTECH). Эта универсальная технология создания износостойких покрытий пар трения для работы в агрессивной среде может использоваться в базовых отраслях промышленности для увеличения ресурса деталей, машин и механизмов. В настоящее время применяется на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, судостроения.

Максим Шерейкин отметил, что «Наша цель лежит в абсолютно практической плоскости – одним из продуктов Агентства является «Супермаркет технологий» и продвижение этих технологий в индустрию. Наш новый партнёр является носителем таких уникальных технологий. Как раз ту задачу, которую нам ставит учредитель – содействие малым и средним предприятиям в продвижении готовых технологических решений на рынке – и решает Агентство по технологическому развитию с помощью этих компетенций».

Станислав Кислов отметил важность подписанного документа для компании. «Нам приятно, что мы подписали это соглашение, так как Агентство является хэдлайнером по продвижению технологий, их адаптации к реальным производствам и по повышению потенциала технологических компаний – таких, как наша. Поэтому рассчитываем на мощный рывок при помощи АНО «АТР»!»

Основной задачей АНО «Агентство по технологическому развитию» является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционных и научно-технических проектов, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проектов на этапе реализации.