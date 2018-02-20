Олег Сирота объединил российских фермеров на Съезде Союза Сыроваров

В прошедший четверг состоялось знаковое для РФ мероприятие в виде Съезда Союза Сыроваров. Его аудиторию составили лидеры российских КФХ и сыроварен. В качестве инициатора мероприятия выступил известный подмосковный сыродел и блогер Олег Сирота.
На съезде широкое обсуждение получили проблемы отрасли, а также планы реализации программы по импортозамещению. Также было единогласно решено, чтобы главным критерием членства в объединении было производство натуральных сыров. Об этом рассказывает портал «Новая губерния».
Во время своего выступления перед аудиторией Олег Сирота акцентировал внимание аудитории на том, что в России уже более четырех сотен сыроделов, которым необходимо объединяться. Он также попросил направить слова искренней благодарности в адрес главы отечественного Минпромторга Дениса Мантурова. Тем самым, фермер решил выразить свое отношение к тому, что управленец решил принять программу поддержки производства оборудования для сыроварения.
Помимо Олега Сироты на Съезде также выступили руководитель округа Химки Дмитрий Волошин, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ РФ Евгений Ахпашев, замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Подмосковья Владислав Леонов, первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, замгендиректора «Агентства развития бизнеса» Калужской области Николай Тубеншляк, а также Мария Елкина (Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ).
После того как Съезд завершился, Союз Сыроваров получил официальную регистрацию. Следующее мероприятие подобного рода состоится осенью нынешнего года.
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