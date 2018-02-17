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АНО «АТР» рекомендует зарабатывать на эффективности производства

Пятница, 16 Февраля 2018 15:11
АНО «АТР» рекомендует зарабатывать на эффективности производства Фото из открытых источников

15 февраля генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин выступил в качестве спикера в сессии «Новые индустриальные модели: контрактное производство и межрегиональная кооперация как инструмент привлечения инвестиций» в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в эти дни в Сочи.

 

В своём выступлении Максим Шерейкин обратил внимание профессионального сообщества на то, что существующих моделей развития инновационных кластеров недостаточно, поэтому в регионах возникает проблема привлечения российских и зарубежных технологических инвесторов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Еще несколько лет назад существовала очевидная положительная корреляция между наличием в регионах инновационных территориальных кластеров и успехами этих регионов в привлечении инвестиций, будь то российские или иностранные инвестиции. Возможно, это было связано с активностью команд или с тем, что инновационные кластеры были дополнительным конкурентным преимуществом. 

 

«Сегодня этого мало, потому что это не технологическая компетенция. Технологическая компетенция – это более сложная и глубокая вещь. В России третий год подряд объём инвестиций в обрабатывающую отрасль сокращается, все меньше и меньше инвесторов завершают свои проекты строительством. Все меньше и меньше традиционные инструменты, которые нам внедряются целевыми моделями, работают сами по себе. Целевые модели инвестиционного климата в нынешней ситуации являются необходимыми, но недостаточными условиями для привлечения инвесторов», - отметил генеральный директор Агентства по технологическому развитию. 

 

Сегодня есть еще одно направление – это технологическое развитие и ниши в технологической модернизации традиционных предприятий. На днях АНО «АТР» заключило контракт с Рязанской областью. Агентство инвентаризирует и выбирает десять технологических компетенций, формирует десять инвестиционных ниш, собирает десять инвестиционных проектов и вместе с Рязанской областью предлагает эти десять инвестиционных проектов по модернизации тех переделов и процессов, которые уже сегодня локализованы в регионе. 

 

«Рынки есть, сегодня предприятия тратят деньги на эти переделы. Заказчики есть, им надо предложить более выгодные условия, более высокое качество, новые технологии на основе передовых производственных технологий, технологий цифровизации и так далее. Все есть для того, чтобы сформулировать новое качество инвестиционного предложения для инвесторов. А индустриальные парки, льготы и все остальное станет необходимой обвязкой для реализации этого инвестиционного проекта.  И в этих нишах могут участвовать как российские технологические компании, так и зарубежные. Это не только уникальные прорывные технологии, это история, когда мы передел 1980-го года заменяем переделом 2010-го года. Зарабатывать на эффективности, на сокращении промежуточного потребления, на большей добавленной стоимости – это то, что позволит нам пережить стагнационный период трёх - пятилетней давности», - заключил Максим Шерейкин.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости производство

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