Panasonic обеспечит китайцев здоровыми овощами с высокотехнологичной вертикальной фермы

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Японский технологический гигант Panasonic начнет продажи высококачественных овощей, выращенных на собственной инновационной ферме в Сучжоу, Китай.

Необычное предприятие, созданное в 2016 году на базе фабрики по производству электронных компонентов, изначально использовалось исключительно для демонстрации возможностей выращивания овощей в стерильном помещении с помощью современных технологий. Однако теперь предприятие, чья площадь насчитывает 1000 кв.м., вышло на запланированный объем работ. В обозримом будущем оно рассчитывает утроить ежемесячный объем производства – до 9 тонн.

Panasonic использует на производстве LED освещение особого спектра, а также системы, поддерживающие температуру, влажность и концентрацию CO2 на заданном уровне. Благодаря этому на фабрике могут выращиваться растения, богатые бета-каротином – вне зависимости от времени года. Переработанные в салаты они будут продаваться в 30 магазинах на территории Сучжоу и Шанхая. И хотя цены на «техно-овощи» будут в 2 – 2,5 раза выше стоимости овощей, полученных более простыми и менее полезными способами, в Panasonic верят, что продукт найдет своего покупателя. В его роли компания видит жителей Китая, озабоченных продуктовой безопасностью и желающих обеспечить себя и свою семью натуральными овощами без пестицидов и других неполезных «добавок». В дальнейшем Panasonic планирует наладить сотрудничество с локальными магазинами для расширения дистрибуции.

Аналогичные овощные фабрики строятся в нескольких регионах страны, начиная с 2010 года при поддержке государства. Крупнейшее производство занимает площадь 9000 кв.м. и ежемесячно производит до 45 тонн свежих овощей.