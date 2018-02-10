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Алексей Семенов: «Макдоналдс» за 28 лет работы в России стал для наших граждан надежным другом

Суббота, 10 Февраля 2018 13:18
Алексей Семенов: «Макдоналдс» за 28 лет работы в России стал для наших граждан надежным другом Фото из открытых источников

Пресс-служба «Макдоналдс» презентовала итоги работы компании в РФ за минувший год, также ознакомив общественность с результатами ее присутствия в нашей стране за последние 28 лет.

 

Так, отмечается, что каждый день «Макдоналдс» обслуживает в России свыше 1,4 млн. человек, а за 28 лет присутствия в РФ обслужил порядка 4,8 млрд. человек. Компания представлена в России командой из свыше 50 тыс. сотрудников, которые трудятся на 645 предприятиях в более чем 120 городах.

 

За те 28 лет, что «Макдоналдс» работает в РФ, он передал на благотворительные цели более 680 млн. рублей. В 2017-м году компания представила российским клиентам профильное мобильное приложение, создала более 4 тыс. рабочих мест и запустила в работу свыше 40 новых предприятий.

 

По предоставленной пресс-службой информации высказался Алексей Семенов (гендиректор «Макдоналдс в РФ). По его словам, за годы работы в России компания добилась важнейшей цели, став неотъемлемой частью жизни миллионов людей. «Макдоналдс» гарантирует предоставление каждому посетителю качественного продукта и сервиса мирового уровня по доступной цене и в нынешних непростых экономических условиях.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости МакДоналдс

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