Передвижение сельхозтехники по дорогам станет безопаснее благодаря новой системе оповещения

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Уникальная разработка компании CLAAS – система оповещения водителей о приближающейся крупногабаритной сельскохозяйственной техники - Large Vehicle Alert System - была представлена мировой общественности в конце прошлого года на выставке AGRITECHNICA 2017.

Работающая на базе бортового терминала TELEMATICS, система передает данные о местонахождении, габаритах, скорости и направлении движения сельскохозяйственной техники, перемещающейся по дорогам общего пользования. Благодаря этому механизаторы (водители сельхозмашин) будут двигаться по автодорогам, не создавая помех другим участникам движения – легковым и грузовым автомобилям, поскольку их водители заранее получат информацию о местонахождении и движении комбайнов или тракторов.

Принцип работы Large Vehicle Alert System представляет визуальную систему сигнального оповещения водителей, которая обращает их внимание на присутствие на дороге крупногабаритной техники, которая может создавать помехи на дорогах общего пользования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Поскольку оповещение происходит заблаговременно, на значительном расстоянии от объекта помехи, водители пассажирских и грузовых машин получают возможность скорректировать свой маршрут. Это существенно снижает угрозу возникновения аварийных ситуаций и появления заторов на дорогах.

Кроме того, данная инновация позволяет без дополнительных затрат интегрировать в нее информацию о технике других производителей. Для этого потребуется всего лишь установить соответствующее приложение на смартфон. Информация о подключенных к системе машинах и тракторах по мобильной связи каждые четыре секунды передается на общий сервер, с которого после этого все сведения поступают на навигационные устройства других участников дорожного движения. Вся данные передаются анонимно и лишь в том случае, если владелец техники активировал данную услугу.

В данный момент ведутся переговоры с другими автомобильными производителями о внедрении системы в их навигационные устройства. В России опыта использования Large Vehicle Alert System пока нет.