Понедельник 22 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» АПК» Передвижение сельхозтехники по дорогам станет безопаснее благодаря новой системе оповещения

Передвижение сельхозтехники по дорогам станет безопаснее благодаря новой системе оповещения

Понедельник, 22 Января 2018 16:10
Передвижение сельхозтехники по дорогам станет безопаснее благодаря новой системе оповещения Фото из открытых источников

 Уникальная разработка компании CLAAS – система оповещения водителей о приближающейся крупногабаритной сельскохозяйственной техники - Large Vehicle Alert System - была представлена мировой общественности в конце прошлого года на выставке AGRITECHNICA 2017.

 

Работающая на базе бортового терминала TELEMATICS, система передает данные о местонахождении, габаритах, скорости и направлении движения сельскохозяйственной техники, перемещающейся по дорогам общего пользования. Благодаря этому механизаторы (водители сельхозмашин) будут двигаться по автодорогам, не создавая помех другим участникам движения – легковым и грузовым автомобилям, поскольку их водители заранее получат информацию о местонахождении и движении комбайнов или тракторов.

 

Принцип работы Large Vehicle Alert System представляет визуальную систему сигнального оповещения водителей, которая обращает их внимание на присутствие на дороге крупногабаритной техники, которая может создавать помехи на дорогах общего пользования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Поскольку оповещение происходит заблаговременно, на значительном расстоянии от объекта помехи, водители пассажирских и грузовых машин получают возможность скорректировать свой маршрут. Это существенно снижает угрозу возникновения аварийных ситуаций и появления заторов на дорогах.

 

Кроме того, данная инновация  позволяет без дополнительных затрат интегрировать в нее информацию о технике других производителей. Для этого потребуется всего лишь установить соответствующее приложение на смартфон. Информация о подключенных к системе машинах и тракторах по мобильной связи каждые четыре секунды передается на общий сервер, с которого после этого все сведения поступают на навигационные устройства других участников дорожного движения. Вся данные передаются анонимно и лишь в том случае, если владелец техники активировал данную услугу.

 

В данный момент ведутся переговоры с другими автомобильными производителями о внедрении системы в их навигационные устройства. В России опыта использования  Large Vehicle Alert System пока нет.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости техника

Главное за сутки
Порошенко вошёл в ТОП 10 самых богатых спикеров форума в Давосе‍ Порошенко вошёл в ТОП 10 самых богатых спикеров форума в Давосе‍ Украинский президент Петр Порошенко вошел в десятку наиболее состоятельных спикеров Давосского форума. Соответствующий рейтинг опубликовал британский журнал The Verdict. По данным издания, состояние страдающего от воображаемой российской агрессии Петра Порошенко…
Курды рассказали о первых жертвах среди гражданского населения в Африне Курды рассказали о первых жертвах среди гражданского населения в Африне Турецкие войска наносят все новые авиаудары по сирийскому Африну, на подступах к которому продолжают разворачиваться ожесточенные бои. По словам Роди Османа, официального представителя Сирийского Курдистана, в результате военной операции, которую…
В Британии признали превосходство армии России В Британии признали превосходство армии России Вооруженные силы Великобритании отстают от армии России. Об этом сообщается в тексте выступления начальника британского генштаба Ника Картера, которое состоится в понедельник, 22 января. Об этом пишет The Telegraph. Картер…

Читайте также
Анатолий Чубайс рассказал, что будет с Россией в ближайшем будущем Анатолий Чубайс рассказал, что будет с Россией в ближайшем будущем Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс побеседовал с журналистами Газеты.Ru и рассказал, каким будет будущее Российской Федерации в ближайшей перспективе. Масштабный экономический кризис, который еще совсем недавно бушевал в отечественной экономике, к…
СМИ сообщили о создании нового ГОСТа для водки СМИ сообщили о создании нового ГОСТа для водки На рынке появится водка исключительного качества. Для классического напитка подготовили специальный ГОСТ, который может вступить в силу уже в 2019 году. Он предъявляет более жесткие требования к сырью для водки.…
Силуанов озвучил вероятную причину укрепления рубля Силуанов озвучил вероятную причину укрепления рубля Наблюдаемое с начала 2018-го года укрепление российской валюты может быть результатом интереса, который зарубежные инвесторы проявляют к ценным бумагам и другим активам Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал накануне Антон Силуанов,…
Павел Пирогов о фундаментальных принципах культуры строительного производства Павел Пирогов о фундаментальных принципах культуры строительного производства Утро, самое начало рабочего дня, а перед строительным объектом уже собралась группа недовольных граждан – соседи «стройки» из близлежащих домов. Они ругаются с начальником участка, требуют прибытия более высокопоставленных руководителей.…
Фото
Самое холодное место в мире, где живут люди Самое холодное место в мире, где живут люди

Жалуетесь, что вам холодно? Скажите спасибо, что вы не живете в селе Оймякон!   В январе температ...

Видео

 

Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мой дед в свои 90 лет каждое утро и зимой и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом два ведра холодной воды на себя выливал, мы с бабкой задолбались его лечить.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Недвижимость
На вторичном рынке загородной «элитки» растет средняя площадь объектов На вторичном рынке загородной «элитки» растет средняя площадь объектов
По данным компании Villagio Estate, на вторичном рынке элитной загородной недвижимости выставляется все больше крупных домовладений. При этом покупатели, напротив, заинтересованы в компактном метраже. Тенденция к постепенному увеличению площадей экспонируемых объектов наблюдалась в течение всего года. Начиная с прошлогоднего января, метраж коттеджей и таунхаусов стал…
Как на рынок недвижимости в будущем повлияет технология блокчейн Как на рынок недвижимости в будущем повлияет технология блокчейн
Под влиянием технологии блокчейн в ближайшие пять-десять лет может оказаться рынок недвижимости. Эксперты сервиса AMO.ru рассказали о предполагаемом будущем технологии распределенного реестра, ее плюсах и минусах в указанной сфере. Специалисты не сомневаются: блокчейн может решить главные проблемы, которые существуют при сделках с недвижимостью: обеспечение безопасности…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.