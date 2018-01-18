Современный комплекс БОС построит в Новосибирске компания «Балтика»

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На заводе «Балтика-Новосибирск» в течение 2018 года будет построен современный комплекс очистных сооружений для сточных вод. После завершения этапа проектирования руководство предприятия объявило тендер на строительство на территории завода биологических очистных сооружений (БОС).

В конкурсе могут принять участие организации с опытом строительства крупных промышленных объектов.

Сообщается, что возведение очистных сооружений должно начаться во втором квартале текущего года. Комплекс предполагает работу многоступенчатой системы очистки всего объема сточных вод, образующихся на производстве. Сооружение будет отвечать самым высоким международным требованиям в экологической сфере. В результате анаэробного метода очистки будет образовываться биогаз, который компания рассчитывает использовать в качестве альтернативного источника энергии на заводской котельной, что позволит значительно уменьшить потребление природного газа.

По словам Елены Криволаповой, директора филиала «Балтика-Новосибирск», экологические проекты (http://corporate.baltika.ru/) являются приоритетными для компании, поэтому в них инвестируются значительные средства.