Гендиректор «АГК-1» Игорь Тимофеев стал участником круглого стола в Наро-Фоминске

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12 января подмосковный город Наро-Фоминск принял на своей площадке круглый стол по тематике «Технологии утилизации коммунальных отходов». Одним из главных участников этой встречи выступил Игорь Тимофеев — гендиректор входящей в «РТ-Инвест» компании «АГК-1».

Именно она занимается реализацией в Наро-Фоминском г.о. проекта по возведению мусоросжигательного завода (МСЗ) термической переработки отходов в энергию и сырье.

Игорь Тимофеев во время своего выступления ознакомил аудиторию с достоинствами нового МСЗ и рассказал, на какие показатели стоит рассчитывать после выхода завода на полную мощность работы. По словам гендиректора «АГК-1», такие предприятия станут большой частью комплексной системы по обращению с отходами совместно с раздельным сбором, сортировкой и вторичной переработкой.

Стоит добавить, что на круглом столе участники также обсудили положения акции «Зеленый Наро-Фоминск», которая была начата в конце минувшего месяца. После того как она завершится грядущей весной, «АГК-1» и местные жители вместе решат, в каких территориях округа будет высажено 16000 деревьев.