В Подмосковье появятся мусоросортировочные комплексы с мусоросжигательными заводами

Согласно новой территориальной схеме обращения с отходами, в Московской области в скором времени появятся комплексы по обращению с отходами, включающие мусоросжигательные заводы. МСЖ позволят утилизировать мусор, преобразуя его в электроэнергию и тепло.
Согласно плану властей Подмосковья, вся территория Московской области будет поделена на семь кластеров, каждый из которых будет обслуживать свой оператор. Обслуживающий оператор будет отвечать за весь процесс обращения с отходами. Конкурс на выбор операторов пройдет уже в ближайшие месяцы.
В соответствии с территориальной схемой, часть полигонов будет закрыта, часть преобразована в мусоросортировочные комплексы. Эти комплексы позволят уменьшить количество захораниваемого мусора и увеличить объемы вторсырья. Не подлежащие переработке отходы будут утилизированы на мусоросжигательных заводах, которые станут частью комплексов по переработке мусора.
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