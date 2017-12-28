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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов: «Мы тщательно проверили технологии по сжиганию мусора»

Четверг, 28 Декабря 2017 11:31
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов: «Мы тщательно проверили технологии по сжиганию мусора» Фото из открытых источников

К 2025 году в Московской области должны быть сданы в эксплуатацию четыре завода по сжиганию мусора. Еще один группа компаний «РТ-Инвест», принадлежащая «Ростех», построит в Татарстане.

 

Заводы, построенные по японо-швейцарским технологиям, обеспечивают электроэнергией, получаемой из отходов, себя и в состоянии продавать ее излишки. Энергосберегающие системы к тому же являются безопасными в плане выбросов в атмосферу. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов изданию «Коммерсант».

 

По его словам, они тщательно изучили разные варианты проектов и пришли к выводу, что самые безопасные и качественные – заводы в Швейцарии и Японии. 

 

«Мы провели большую работу, проанализировали влияние на экологию, возможные объемы переработки и пришли к выводу, что эти технологии самые качественные. Они дают минимальный выброс в атмосферу, на уровне выхлопов от современного автомобиля»», - сообщил господин Чемезов.

 

Также он отметил, что Россия производит 60 млн. тонн мусора ежегодно, из них 11 тонн – только Москва. И практически весь он закапывается в землю и захоранивается на открытых полигонах.

 

«Ни одна страна мира не пришла к стопроцентной переработке отходов, но мы пока в этой сфере вообще находимся на уровне африканских стран», - заявил глава госкорпорации.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости Мусор

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