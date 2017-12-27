Оборудование для уничтожения мусора «Ростех» получит от «Атомэнергомаша»

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Как сообщает «Ъ», крупный контракт заключен между «Росатомом» и «Ростехом».

Согласно ему, машиностроитель «Атомэнергомаш» должен поставить оборудование для четырех мусоросжигательных электростанций в Подмосковье. Строительством их занимается Группа компаний «РТ-Инвест» (дочка «Ростеха»).По приблизительным оценкам, сумма контракта достигает порядка 12 млрд руб.

Напомним: для решения острой ситуации со свалками в Подмосковье было решено возвести комплексы по переработке мусора по технологии японскойкомпании HitachiZosenInova. Лицензированное ею оборудование будет создано на «Атомэнергомаше». Не исключен, что турбины, конденсаторы и котельные комплексы также будут установлены на подобный завод в Татарстане, тоже возводимый «РТ-Инвест».

Общая мощность подмосковных электрозаводов по утилизации мусора составит 280 МВт, завод в Татарстане будет выдавать 55 МВт. Напомним, согласно технологии, завод будет не только получать энергию от переработки мусора на свои нужды, но и сможет поставлять ее другим потребителям.