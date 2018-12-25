ЖК "Александровский": в будущее с новой квартирой!

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Выбор и покупка жилья для большинства людей является сложным и достаточно щепетильным вопросом. С одной стороны, хочется жить поближе к «центру», чтобы вся инфраструктура была в шаговой доступности, а с другой – хочется тишины, спокойствия и умиротворенности. Решением этим противоречий может стать строящийся жилищный комплекс «Александровский», возводимый в новом одноименном районе г. Пушкин – «Александровский».

Архитектурный облик жилого комплекса разрабатывался в архитектурной студии «JohnTompson&Partners», и он воссоздает облик исторических пригородов Санкт-Петербурга.

В первой и второй очереди, которые были сданы в 2014 году и 2016 году, всего построено 28 таунхаусов, расположенных в самом начале комплекса, а также восемь 4-х и 5-ти этажных жилых дома.

Третья очередь строительства в ЖК «Александровский» - это прекрасная возможность приобрести квартиры в Пушкине, в Царском селе – историческом пригороде Санкт-Петербурга. Эта уникальная возможность не просто познакомится с богатой историей своего края, но и возможность вовлечь своих детей в эту прекрасную историю развития города. ЖК «Александровский» предлагает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также таунхаусы. Немаловажен тот факт, что все дороги в жилом комплексе асфальтированы, пешеходные зоны уложены тротуарной плиткой, а для любителей вело прогулок устроены велосипедные дорожки.

Жилые дома расположены таким образом, что внутри дворовая территория позволяет разместить небольшие скверики, детские площадки, парковки для автомобилей. Квартиры на первых этажах жилых домов оборудованы террасами, а на пятых этажах – мансардные квартиры. Во всех парадных имеются лифты, что, безусловно, удобно для жильцов верхних этажей, а под домами располагаются подземные паркинги, позволяющее размещать автомобили тем, кому не хватило места на открытом паркинге.

Таунхаусы представляют собой двухэтажные дома с мансардой площадью от 100 до 130 квадратных метров, внутри каждого из которых есть закрытый внутренний дворик. Типовых танхаусов нет, каждый построен по индивидуальному проекту, каждый имеет свою неповторимую отделку.

В ЖК «Александровский» имеются магазины, где можно приобрести необходимые продукты не только в дневное время, но и ночью.

Квартиры и таунхаусы в жилом комплексе «Александровский» можно приобрести в ипотеку, а на сайте можно ознакомиться с генпланом, инфраструктурой и ходом строительства третьей очереди.

Покупка жилья в Пушкине – это выгодное вложение своего капитала.