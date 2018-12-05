Лучший эксперт по недвижимости Любовь Вожжова

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Современный рынок недвижимости сложен и многогранен. Для того чтобы разобраться во всех его нюансах и выгодно продать или купить, сдать или снять помещение, необходима помощь квалифицированного специалиста. Риелторов много, но далеко не всех можно назвать действительно мастерами своего дела.

Любовь Вожжова – не просто профессионал, а настоящий эксперт в сфере недвижимости. На рынке недвижимости она ориентируется свободно, поскольку очень давно и активно работает в данной отрасли. Заниматься операциями с недвижимостью Любовь Владимировна начала в далеком 2001 году – почти восемнадцать лет назад. За такой срок вырастают дети, а Любовь Вожжова выросла в опытнейшего специалиста, разбирающегося во всех нюансах рынка, постоянно следящего за новейшими тенденциями и не забывающего о собственном профессиональном совершенствовании.

Любовь Владимировна возглавляет компанию «Первый международный дом недвижимости». Эта компания в выгодную сторону отличается от многих других агентств тем, что использует новейшие технологии в организации продаж жилых помещений. В первую очередь, это – потенциал интернета, причем не только и даже не столько специализированных площадок, сколько социальных сетей, где можно определить аудиторию покупателей объектов и уже на них ориентировать рекламу.

Для Любови Вожжовой главное – комфорт и интересы клиента. Не столь просто убедить человека выбрать именно твою компанию среди сотен других, но Любови Владимировне это удается достаточно легко. Наверное, все дело в нескольких факторах. Любовь Вожжова – не только большой профессионал, но и обаятельная женщина, которая искренне и доброжелательно общается с клиентами и способна выстроить коммуникацию практически с любым человеком.

Кроме того, Любовь Вожжова строго придерживается этики делового общения, соблюдает конфиденциальность сделок и общения с клиентами. К сожалению, и мы все об этом прекрасно знаем, у многих современных риелторов именно этот пункт – больное место. Но героиня нашей статьи к ним не относится. Свою работу она предпочитает делать исключительно на «5+», и не только потому, что заботится о престиже своей компании и себя как эксперта, но и руководствуясь пониманием своей профессии как дела жизни, любимого занятия, к которому подходишь творчески и со всей ответственностью.

Если говорить об авторитете в профессиональной среде, то Любовь Вожжову уважают и коллеги по профессии, и представители других сфер, с которыми ей приходится сталкиваться по роду деятельности. Многочисленные клиенты также всегда оставляют благодарные отзывы о риелторе, который помог решить жилищную проблему или, наоборот, выгодно продать имевшуюся в наличии недвижимость.

Поэтому по версии сервиса "Найдем Профессионала" Любовь Вожжову с полным правом можно назвать лучшим экспертом в сфере недвижимости.

Любовь Вожжова, эксперт по продаже недвижимости в России и Италии, основатель и руководитель агентства «Первый международный дом недвижимости», автор мини-книги «17 советов, как быстро и дорого продать квартиру в Москве»