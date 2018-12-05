Оксана Чиркова об элитной недвижимости как средстве выгодного капиталовложения

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Сегодня разве что ленивый не обсуждает экономическую ситуацию в стране – по той простой причине, что малейшие изменения в этой сфере касаются каждого из нас. Однако кризисные трансформации в ряде сфер нередко приводят к положительным результатам.

Очевидно, что сегодня, как и всегда, именно вложения средств в материальные активы способны приносить стабильный пассивный доход, а в дальнейшем многократно увеличить свою стоимость. Поэтому, если говорить о приобретении объектов недвижимости, то такой способ вложений совершенно справедливо считается одним из наиболее безопасных.

Капиталовложения в недвижимость всегда, в любое время, относятся к высоко затратным и долгосрочным. Безусловным «плюсом» является то обстоятельство, что риск по ним минимален. При условии правильного выбора объекта вложения он практически сводится к нулю.

Сегодня можно приобрести недвижимость достаточно выгодно, в том числе объекты, относящиеся к элитному сегменту. Элитная недвижимость – это, если позволить себе немного утрировать, вечная ценность. Кстати, эксперты, ещё в прошлом году прогнозировавшие рост на уровне 20-30%, в итоге оказались правы – именно об этом свидетельствуют предварительные итоги 2018 года. То есть рынок не только сохраняет активность, но, более того, показывает заметную положительную динамику. И если говорить о реинвестициях, то подобное вложение позволит в перспективе не только многократно окупить себя в результате перепродажи имущества, но и, в ожидании роста цен на него, получать стабильный пассивный доход в виде арендной платы. Хотя, по мнению тех, кто успешно специализируется в данном сегменте, в подавляющем большинстве случаев элитное жильё приобретается не для того, чтобы в последующем зарабатывать на сдаче внаём, а для того, чтобы жить самому. Ведь, перефразируя известную поговорку, можно с уверенностью утверждать: «Скажи, где ты живёшь, и я скажу, кто ты». Элитная недвижимость – это не только комфорт, но и показатель вашего социального статуса.

Наиболее перспективным с точки зрения получения дохода является инвестирование в первичный рынок элитного жилья или в двух- и однокомнатные квартиры с хорошей инфраструктурой, пользующиеся повышенным спросом у арендаторов. Эконом-сегмент, отмечают риэлторы, всегда в тренде. То же самое можно сказать сегодня о бизнес-сегменте, который, в принципе, всегда продаётся весьма активно: россияне охотно приобретают квартиры в сталинских домах (тем более что многие из них прекрасно отреставрированы), вкладываются в ремонт, сдают свою новую собственность в аренду, перепродают и успешно зарабатывают на таких операциях.

Немаловажный нюанс при сделках с недвижимостью – как в части продажи, так и покупки – это профессиональная оценка реальной стоимости объекта. Если рассматривать именно ситуацию с приобретением премиального жилья, то здесь вопрос стоит особенно остро, поскольку элитные квартиры сложно правильно оценить именно в силу их эксклюзивности. Порой не так-то просто определить адекватную цену элитного жилья, так как каждый из таких объектов обладает неповторимыми, уникальными характеристиками – видовыми, архитектурными, дизайнерскими, историческими и так далее. Так что формирование цены – это важный фактор для прогноза реализации объекта и успешной продажи.

Стоит ли продолжать играть на рынке недвижимости? Куда лучше всего инвестировать капитал в настоящее время? Повторимся, что именно вложение средств в материальные активы, такие, как жильё, коммерческая недвижимость, земельные участки, никогда не теряет своей актуальности. Очевидно, что цели инвестиционных вложений могут быть разными: они могут быть направлены на сохранение имеющихся денежных ресурсов, а могут – на получение дохода. В силу уникальности большинства объектов элитная недвижимость всегда, во все времена является идеальным средством для сохранения денег. Главное – не прогадать с выбором брокера, который будет контролировать процесс «от» и «до». Лишь в этом случае счастливого покупателя можно будет поздравить с ценным приобретением.

Оксана Чиркова, генеральный директор группы компаний LifeStyle