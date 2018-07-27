Стартовал первый этап реставрации Казанского архиерейского подворья

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Правообладатель памятника начал изучение его особенностей для разработки проекта реставрации. Подробнее - в материале Planet Today.

Казанское архиерейское подворье, расположенное по адресу: Ветошный переулок, 11, является объектом культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие выдало собственнику памятника разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ. Это стало первым шагом на пути к сохранению здания.

«Исторический центр Москвы, район Китай-города – здесь нет каких-то случайных зданий, почти все - памятники со своей интересной судьбой. Так, Казанское подворье стало «казанским» в XVII веке, до этого тут был Троицкий мужской монастырь. Замечу, что уже с середины XVIII века подворье потеряло свое значение как резиденция архиерея и стало использоваться для жилья и торговли. Сейчас Казанское подворье нуждается в реставрации. Чтобы разработать грамотный проект работ, специалисты уже приступили к замерам и фиксации ключевых характеристик здания», - прокомментировал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Научно-исследовательские и изыскательные работы необходимы для того, чтобы уже при проведении реставрации по сохранению объекта культурного наследия не возникло никаких накладок или неожиданностей. Весь комплекс работ проводится под контролем специалистов Мосгорнаследия.

История памятника

На данной территории с начала образования города Москвы и до конца XVII века находился Троицкий мужской монастырь, который был приписан к Троице-Сергиевой Лавре. Здесь развивалось производство полиграфических красок и золотошвейное производство. В этом монастыре настоятелями были Троицкие келари, в том числе Арсений Суханов, который в 1649 году был послан в Иерусалим для описания святых мест и греческих церковных чинов.

С XVII века подворье стало называться «Казанским подворьем». В описании 1742 года написано: «подворье Казанского и Свияжского» имеет такой адрес: «…между двором Бутырского полка поручика Василия Петровича Дурнова и двором генерала Ивана Дмитриевича Бухольцева в Ветошном ряду».

В XVIII веке, в связи с переводом столицы в Петербург, подворья утратили свое назначение и сделались московскими дворами архиереев и монастырей или сдавались внаем под гостиницы и торговлю, частично продавались.

В деле за 1765 год встречается описание: «Казанское архиерейское подворье за Серебряным рядом… В нем каменные палаты о двух апартаментах. В верхней – 11, а в нижней 6 покоев. Сдаются внаймы».

В 1870-е годы Казанское архиерейское подворье арендовали почетный гражданин Андрей Постников и купец Галактион Хохлов. При них по проекту архитектора Андрея Стратилатова были выстроены трехэтажные каменные постройки с металлической галереей и ажурными ограждениями. Сохранились древние подвалы и коробовые своды.