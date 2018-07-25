Продается офисное здание в Красногвардейском районе Петербурга с якорными арендаторами

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24 сентября на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) пройдет аукцион по продаже офисного 10-этажного здания площадью 7,6 тыс. кв. м с земельным участком 0,26 га. Подробнее - в материале Planet Today.

Продажа по поручению: ПАО «Сбербанк».

Здание находится в Красногвардейском районе Петербурга на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, время в пути до Ладожского и Финляндского вокзалов составляет 15 минут езды. В 4 км имеется съезд на КАД.

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков 37, лит. А.

После заключения договора купли-продажи ПАО «Сбербанк» останется в качестве арендатора части первого этажа (602,5 кв.м) и ООО «Сбербанк Сервис» – в качестве арендатора второго и третьего этажей (1,35 тыс. кв. м). Договор аренды будет заключен на 10 лет по ставкам на 1 этаже 589 рублей за кв.м, на 2 и 3 этажах – 541 рублей за кв.м (годовой доход от аренды составит около 12-ти миллионов рублей).

Остальные помещения потенциальный покупатель сможет использовать под коммерческую функцию. Начальная цена – 267,1 млн рублей.

Здание в хорошем состоянии, на прилегающей территории имеется бесплатная парковка.

«Данный актив – интересное предложение для рынка недвижимости Санкт-Петербурга. Наличие якорного арендатора позволит инвестору сократить издержки на содержание здания, до того момента пока он не приспособит свободные площади. Учитывая, что здание находится в месте с высокой проходимостью, а также отличной транспортной доступностью, заполнить оставшиеся площади будет несложно», – комментирует Ольга Желудкова, руководитель департамента РАДа по работе с проблемными и непрофильными активами банков.