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Мосгорнаследие добилось остановки незаконных работ в памятнике XIX века

Вторник, 24 Июля 2018 11:48
Мосгорнаследие добилось остановки незаконных работ в памятнике XIX века Фото из открытых источников

В жилом доме XIX века на улице Сергия Радонежского был начат несогласованный ремонт. Департамент культурного наследия города Москвы оперативно выдал предписание на приостановку этих работ. Подробнее - в материале Planet Today.

 

В Мосгорнаследие поступил сигнал о проведении работ на выявленном объекте культурного наследия «Жилой дом, XIX в.» по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 5, стр.1. В ходе проверки был подтвержден факт проведения ремонтных работ, документация на которые с Департаментом культурного наследия города Москвы предварительно не согласовывалась, и разрешения на работы не выдавалось.

 

«Памятник представляет собой характерный образец доходной жилой постройки с лавками на окраине Москвы XIX века. Благодаря угловому расположению он играет роль местной композиционной градостроительной доминанты. У этого здания интересная судьба. Дом полностью сгорел в 1812 году, затем последовало его долгое воссоздание, которое закончилось в 1826 году – были окончательно оформлены фасады в стиле позднего ампира. А в середине XIX века в доме появились лавки и трактиры, и хозяевам пришлось пробить для них новые дверные проемы со стороны уличных фасадов», - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

 

Руководитель столичного ведомства рассказал, что в результате незаконных действий правообладателя были частично демонтированы перекрытие между цокольным и подвальным этажами и инженерные системы, а также повреждена кирпичная кладка, устроены перегородки, смонтированы направляющие для гипсокартона.

 

В данный момент против организаций, инициировавших незаконные работы, возбуждены административные дела по ч. 3 статьи 7.13 КоАП РФ. В качестве наказания может быть наложен штраф в размере до одного миллиона рублей. Также будет выдано предписание на устранение нарушений.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги недвижимость Новости
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