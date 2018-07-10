Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы

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«Москва глазами молодых градостроителей» – ежегодный конкурс макетных проектов, который проводит Департамент градостроительной политики города Москвы. Конкурс даст участникам возможность заявить о себе, предложив идеи нового архитектурного образа столицы – современного города, в котором комфортно жить и работать. Подробнее - в материале Planet Today.

Прием заявок уже начался и продлится до 10 сентября.

В конкурсе могут принять участие студенты строительных колледжей, архитектурных и строительных университетов, а также ученики архитектурных школ. Макеты можно выполнить из любых материалов: бумага, стекло, металл, дерево, пластик – фантазия авторов ничем не ограничена.

Победители конкурса получат ценные призы: стажировки в известных проектных и строительных организациях Москвы, бесплатное обучение по профильным программам дополнительного образования, планшеты с профессиональным программным обеспечением, билеты на архитектурные выставки и многое другое.

В 2018 году архитектурное состязание проводится в четырех номинациях. В номинации «Москва – экогород: в гармонии с природой» будут оцениваться макеты скверов, больших парковых зон, мест для отдыха, сооружений с эко-архитектурой. «Москва – город будущего: мечтай смело!» – это презентация своего видения города будущего: футуристические сооружения, ультрасовременная инфраструктура, развязки дорог. Авторы макетов спортивных сооружений, от стадиона до городской спортивной площадки, будут соревноваться в номинации «Москва – спортивный мегаполис», а в номинации «Москва – город с богатой историей» комиссия оценит макеты объектов, которые определяют культурный и архитектурный облик столицы.

Работы принимаются с 27 августа по 17 сентября. Выставка работ участников и открытое голосование пройдут с 1 сентября по 17 ноября 2018. Определение победителей и церемония награждения назначены на 17 ноября 2018.