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На торги выставлена часть площадей предприятия «Светлана» в Петербурге

Понедельник, 09 Июля 2018 10:14
На торги выставлена часть площадей предприятия «Светлана» в Петербурге Фото из открытых источников

27 июля на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) состоятся торги в рамках процедуры банкротства ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». Подробнее - в материале Planet Today.

 

На продажу единым лотом выставлено два помещения 107,1 и 6,7 тыс. кв.м. Объекты расположены в одном из зданий завода «Светлана» в Выборгском районе Петербурга. Помещения занимают около 70% площадей от всего здания.

 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Х.

 

Семиэтажное здание, в котором находятся помещения, расположено вдоль Светлановского проспекта, у Светлановской площади. В 2 км от станций метро «Удельная» и «Площадь Мужества», в непосредственной близости – остановки наземного транспорта.

 

Начальная цена – 105,7 млн рублей.

 

Ранее здесь располагалось производство светодиодов, светильников и противопожарных систем, а также офисные и складские помещения. Имеется возможность подъезда к зданию для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. 

 

«Светлана» – это производственный кластер в черте города. Потенциальный инвестор мог бы использовать данные помещения под размещение типографии или, например, небольшого производства. В этом случае неоспоримым преимуществом является локация объекта (рядом развязки КАД и Шафировского проспектов) благодаря которой можно наладить эффективную логистику по всему городу и области», – комментирует Ольга Желудкова, руководитель департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости торги
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