Владимир Ефимов рассказал о том, что рынок офисной недвижимости в столице пошел вверх

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В последние годы российская столица планомерно развивает предпринимательство. Этот процесс прямым образом способствует оживлению рынка офисной недвижимости. Так, по итогам первого квартала 2018 года, в Москве заметно уменьшилась доля свободных площадей. При этом арендные ставки по офисам класса А и B увеличились на 2,4%. Об этом пишет пресс-служба столичного ДЭПИР.

По словам руководителя ДЭПИР Владимира Ефимова, сокращение вакантности площадей в Москве в сравнении с первым кварталом минувшего года составило 1,9 п.п. и 0,6 п.п. в отношении офисов класса А и B соответственно. Если говорить о первом квартале кризисного 2015 года, то сокращение еще более внушительное: по классу А доля вакантных площадей уменьшилась вдвое, а по классу B — более чем на 50%.

Как добавил Владимир Ефимов, рынок офисной недвижимости в Москве подпитывается динамикой развития бизнеса. Он также сообщил, что по итогам первого квартала 2018 года прибыльность местных организаций выросла на 12%, число ИП стало больше на 11,2%, а энергопотребление бизнесом увеличилось на 4%.