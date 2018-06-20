KR Properties: Roza Rossa демонстрирует отличные темпы продаж

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Компания KR Properties объявляет о повышении цен в комплексе апартаментов Roza Rossa.

Проект демонстрирует прекрасные темпы продаж, привлекая покупателей выгодной локацией в Хамовниках, отличным сервисным обслуживанием от легендарного Metropol Hotel Moscow и оригинальными архитектурными решениями от маэстро Пьеро Лиссони. С июля стоимость квадратного метра вырастет на 7-10% и составит от 650 тыс. руб. до 1 млн руб. Подробнее - в материале Planet Today.

Игорь Быченок, директор департамента продаж компании KR Properties отметил: «Темпы продаж Roza Rossa превышают наши прогнозы, и мы очень рады, что проект столь востребован на рынке. В немалой степени этому способствуют привлечение известного итальянского архитектора Пьеро Лиссони и гарантированно высокое качество обслуживания от отельного оператора. Также в пользу Roza Rossa говорят расположение в историческом центре столицы и развитая инфраструктура. Этот пример еще подтверждает, какую большую роль в популярности проекта играют его всесторонняя продуманность и интересные концептуальные решения».

В Roza Rossa 120 апартаментов с готовой отделкой и площадью от 28 до 304 кв. м. Важная особенность проекта – высококлассный и продуманный сервис от Metropol Hotel Moscow. Жителям предлагается полный комплекс услуг, включая помощь консьерж-службы и доставку в апартаменты блюд и напитков из ресторанов и баров комплекса. Кроме того, собственная инфраструктура проекта включает спа-центр, фитнес-клуб, торговую галерею, паркинг. В пешей доступности от Roza Rossa расположены рестораны, торгово-развлекательные центры, парки и набережная Москва-реки.

Автором проекта выступил именитый дизайнер, архитектор Пьеро Лиссони. Под его творческим руководством в мире созданы десятки знаковых проектов. Среди них – театры, отели и резиденции, в том числе Conservatorium Hotel Amsterdam, Hotel Monaco & Grand Canal, MarePineta Resort.