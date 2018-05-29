Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи

Фото из открытых источников

Фасадам двух строений усадьбы XVIII века в 1-м Кадашевском переулке вернули исторический облик. Сейчас их занимает библиотека Третьяковской галереи. Подробнее - в материале Planet Today.

Мосгорнаследие приняло реставрационные работы, которые проводились на фасадах строений 1 и 2 в 1-м Кадашевском переулке, 14/13. Они являются объектами культурного наследия (главный дом – федерального значения, а флигель – регионального) и на данный момент находятся в пользовании Государственной Третьяковской галереи – здесь располагается библиотека музея.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов: «Эти два здания усадьбы XVIII-XIX веков являются очень приметной частью 1-го Кадашевского переулка: благодаря им можно хорошо представить себе, как выглядела эта улица пару сотен лет назад. Поэтому восстановление исторического облика фасадов было необходимо. Работы начались в октябре 2017 года и велись под контролем специалистов Мосгорнаследия».

Для начала специалисты исследовали фасады на предмет так называемой бухтящей штукатурки – это те участки стены, где штукатурка издает при простукивании глухой звук, поскольку отслоилась от стены. Эти участки расчистили, а раскрытую кирпичную кладку обессолили, заделали трещины и выбоины. После подготовительных работ (установка сетки, шпаклевание, шлифование, грунтование) стены покрасили в два слоя. Гипсовый декор, украшающий фасады, был также расчищен и укреплен.

Кроме того реставраторы вручную расчистили белокаменные цоколи зданий, обработали их противогрибковым составом, отреставрировали, укрепили и дополнительно покрыли гидрофобизирующим раствором, который спасет камень от пагубного воздействия влаги.

Отдельные работы были проведены по окнам первого этажа: их поверхность расчистили от старой краски, подготовили и покрасили. Еще было необходимо отреставрировать металлические решетки, козырьки, металлические кронштейны и ворота – специалисты удалили старую краску, зашпаклевали и загрунтовали поверхности, а затем заново покрасили все элементы.

Глава Мосгорнаследия напомнил, что два строения относятся к ансамблю бывшей городской усадьбы. Главный дом, выкрашенный в светло-голубой цвет, был построен в стиле ампир, хотя само здание стоит на основании купеческих палат XVIII века; его комплексная реставрация была завершена в 2009 году. Флигель появился на территории усадьбы уже в XIX веке. До революции к усадьбе примыкал большой сад, простиравшийся до Лаврушинского переулка. Сейчас здесь располагается научная библиотека Третьяковской галереи, основанная в 1899 году. Ее фонды насчитывают более чем 300 000 единиц книг, периодических изданий, открыток, афиш и других печатных материалов.

Район, где располагается усадьба, назывался прежде Кадашёвской слободой (сейчас это часть района Якиманка), а сам 1-й Кадашёвский переулок был известен как Воскресенская улица - по названию церкви Воскресения Христова в Кадашах. Слобода, впервые упомянутая в письменных источниках в XVI веке, считалась крупнейшей в Замоскворечье: здесь жили мастера-кадаши, изготавливавшие бочки-кади и деревянную утварь; позднее здесь расцвело ткацкое производство.