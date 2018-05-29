Вторник 29 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Недвижимость» Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи

Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи

Вторник, 29 Мая 2018 12:15
Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи Фото из открытых источников

Фасадам двух строений усадьбы XVIII века в 1-м Кадашевском переулке вернули исторический облик. Сейчас их занимает библиотека Третьяковской галереи. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Мосгорнаследие приняло реставрационные работы, которые проводились на фасадах строений 1 и 2 в 1-м Кадашевском переулке, 14/13. Они являются объектами культурного наследия (главный дом – федерального значения, а флигель – регионального) и на данный момент находятся в пользовании Государственной Третьяковской галереи – здесь располагается библиотека музея.

 

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов: «Эти два здания усадьбы XVIII-XIX веков являются очень приметной частью 1-го Кадашевского переулка: благодаря им можно хорошо представить себе, как выглядела эта улица пару сотен лет назад. Поэтому восстановление исторического облика фасадов было необходимо. Работы начались в октябре 2017 года и велись под контролем специалистов Мосгорнаследия».

 

Для начала специалисты исследовали фасады на предмет так называемой бухтящей штукатурки – это те участки стены, где штукатурка издает при простукивании глухой звук, поскольку отслоилась от стены. Эти участки расчистили, а раскрытую кирпичную кладку обессолили, заделали трещины и выбоины. После подготовительных работ (установка сетки, шпаклевание, шлифование, грунтование) стены покрасили в два слоя. Гипсовый декор, украшающий фасады, был также расчищен и укреплен. 

 

Кроме того реставраторы вручную расчистили белокаменные цоколи зданий, обработали их противогрибковым составом, отреставрировали, укрепили и дополнительно покрыли гидрофобизирующим раствором, который спасет камень от пагубного воздействия влаги.

 

Отдельные работы были проведены по окнам первого этажа: их поверхность расчистили от старой краски, подготовили и покрасили. Еще было необходимо отреставрировать металлические решетки, козырьки, металлические кронштейны и ворота – специалисты удалили старую краску, зашпаклевали и загрунтовали поверхности, а затем заново покрасили все элементы.

 

Глава Мосгорнаследия напомнил, что два строения относятся к ансамблю бывшей городской усадьбы. Главный дом, выкрашенный в светло-голубой цвет, был построен в стиле ампир, хотя само здание стоит на основании купеческих палат XVIII века; его комплексная реставрация была завершена в 2009 году. Флигель появился на территории усадьбы уже в XIX веке. До революции к усадьбе примыкал большой сад, простиравшийся до Лаврушинского переулка. Сейчас здесь располагается научная библиотека Третьяковской галереи, основанная в 1899 году. Ее фонды насчитывают более чем 300 000 единиц книг, периодических изданий, открыток, афиш и других печатных материалов. 

 

Район, где располагается усадьба, назывался прежде Кадашёвской слободой (сейчас это часть района Якиманка), а сам 1-й Кадашёвский переулок был известен как Воскресенская улица - по названию церкви Воскресения Христова в Кадашах. Слобода, впервые упомянутая в письменных источниках в XVI веке, считалась крупнейшей в Замоскворечье: здесь жили мастера-кадаши, изготавливавшие бочки-кади и деревянную утварь; позднее здесь расцвело ткацкое производство. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости реставрация
Главное за сутки
В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла…
Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом…
В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» Запуск газотранспортной магистрали "Северный поток - 2" угрожает украинской экономике самым значительным образом, поэтому в Киеве не устают придумывать все новые способы минимизации потерь. На этот раз заявление на этот…

Читайте также
Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел" Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел" Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Выход одной из сторон контракта из правового поля,…
Глава Минэконразвития Крыма рассказала, как Крымский мост помог экономике республики Глава Минэконразвития Крыма рассказала, как Крымский мост помог экономике республики Запуск автомобильного сообщения по Крымскому мосту стал фактором стремительной трансформации, которую переживает экономика Крымского полуострова — заявила руководитель Министерства экономического развития Крыма Наталья Чабан в беседе с представителями федерального бизнес-агентства…
На Северной верфи началась резка металла для закладной секции ярусолова-процессора На Северной верфи началась резка металла для закладной секции ярусолова-процессора Для изготовления секции потребуется 31 тонна металла. Закладка первого ярусолова-процессора в соответствие с контрактными договоренностями между Рыболовецкой компанией «Вирма» и Северной верфью намечена на июль. Подробнее - в материале Planet…
Повышение НДС в 2018 году до 20% оценил эксперт Повышение НДС в 2018 году до 20% оценил эксперт Майские указы президента потребуют восемь триллионов рублей для реализации, поэтому власти задействуют все доступные ресурсы для того, чтобы обеспечить финансирование президентских инициатив — говорят специалисты, отмечая, что одним из инструментов…
Фото
Затерянные сады Хелиган Затерянные сады Хелиган

В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

На российском курорте - 11.5%
Съезжу на дачу/в деревню - 21.6%
За границей - 12.3%
Попутешествую по стране - 8.2%
Останусь в городе/У меня не будет отпуска - 43.5%

Всего голосов:: 269

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
Единый центр правовой защиты: отзывы-истории клиентов о «хитростях» работодателей при найме сотрудников Единый центр правовой защиты: отзывы-истории клиентов о «хитростях» работодателей при найме сотрудников
К юристам обратилась москвичка, которую уволили с испытательного срока. А при расставании с работодателем выяснилось, что девушку и вовсе никак не оформили в компании. В Единый центр правовой защиты отзывы о подобных случаях поступают нередко. Уволили «за красивые глаза» Расскажем на примере одного увольнения, как…
Акции и другие ценные бумаги: Залог успеха компании? Акции и другие ценные бумаги: Залог успеха компании?
Рынок ценных бумаг является одной из самых активных платформ в мире бизнеса. Трейдеры (торговцы, занятые в сфере купли-продажи акций) анализируют огромное количество информации для того, чтобы вовремя выгодно приобрести или продать запасенные акции тех или иных компаний. Так что же такое акции компаний и для…
Недвижимость
Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи Отреставрированы фасады зданий библиотеки Третьяковской галереи
Фасадам двух строений усадьбы XVIII века в 1-м Кадашевском переулке вернули исторический облик. Сейчас их занимает библиотека Третьяковской галереи. Подробнее - в материале Planet Today. Мосгорнаследие приняло реставрационные работы, которые проводились на фасадах строений 1 и 2 в 1-м Кадашевском переулке, 14/13. Они являются объектами…
Загородное жилье: Стоит ли приобретать? Загородное жилье: Стоит ли приобретать?
Жители больших городов очень часто начинают задумываться о приобретении загородных домов. В связи с этим строительные компании начали концентрировать свое внимание на создании загородных новостроек. В этой статье мы рассмотрим позитивные стороны приобретения загородного жилья. Невероятно высокий ритм жизни в больших городах очень часто приводит…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.