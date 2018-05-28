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Загородное жилье: Стоит ли приобретать?

Понедельник, 28 Мая 2018 13:55
Загородное жилье: Стоит ли приобретать? Фото из открытых источников

Жители больших городов очень часто начинают задумываться о приобретении загородных домов. В связи с этим строительные компании начали концентрировать свое внимание на создании загородных новостроек. В этой статье мы рассмотрим позитивные стороны приобретения загородного жилья.

 

Невероятно высокий ритм жизни в больших городах очень часто приводит к усталости человека. Это и является основной причиной поиска загородного жилья. Житель мегаполиса стремится отыскать место, где можно было бы спокойно отдыхать после тяжелого рабочего дня. Очевидно, что в центре огромного города едва ли возможно найти укромное местечко, а потому многие люди отдают предпочтение загородным домам. 

 

Еще одним положительным моментом в приобретении дома за городом является позитивная экологическая обстановка. В отличии от больших городов, где в воздух выбрасывается огромное количество негативных веществ, в небольших поселках человека встречает достаточно свежий воздух и огромное количество растительности, которая также благостно влияет на окружающую среду. Экологический фактор очень часто является важным критерием в выборе жилья у молодых семей, ожидающих ребенка. Ведь дети очень восприимчивы к подобного рода угрозам и в дальнейшем неблагоприятные условия могут негативно сказаться на их здоровье.

 

Стоит отметить, что в нынешних реалиях небольшие поселки уже не являются заброшенными городками, в которых уровень жизни невероятно высок. Строительные фирмы потрудились над созданием современной инфраструктуры и жилья. Недвижимость от компании KASKAD недвижимость является прямым тому подтверждением. Здесь вы сможете отыскать отличный загородный домик в относительном отдалении от центра Москвы. Загородные новостройки оборудованы всем необходимым для жизнедеятельности – от парковых зон и спортивных комплексов до детских садиков. Каждый из современных поселков имеет бесперебойное транспортное сообщение со столицей, а потому можно не переживать о потере своего рабочего места в связи с переездом. Кроме того, вся предлагаемая недвижимость обслуживается охранными компаниями. Это значит, что о вашей безопасности позаботятся квалифицированные специалисты. Цена на подобное жилье варьирует в зависимости от предпочтения покупателей. Компания предлагает квартиры и дома различного метража. Кроме того, существует возможность оформления ипотеки для некоторых домов.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги недвижимость
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