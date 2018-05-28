«Активный инвестор» поможет определить наиболее интересные участки для сделок в городе

Интерактивный сервис по работе с инвестиционными объектами «Активный инвестор» запустили в Москве. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, занимающаяся в Правительстве Москвы вопросами имущественных отношений и экономической политики.
Как рассказала чиновник, сервис позволяет отметить наиболее интересные участки, направить запрос на их осмотр, задать вопросы, выбрать назначение и вид сделки, предложить для реализации свой проект.
Запросы осуществляются из личного кабинета и поступают напрямую в исполнительные органы власти г. Москвы. В дальнейшем при рассмотрении вопроса о вовлечении объекта в инвестиционную сделку запросы учитываются при вынесении решения.
На ПМЭФ глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов отметил, что «Активный инвестор» поможет заранее просчитывать стоимость реализации проекта на объекте, определить издержки и прибыльность, а также делает московский инвестиционный рынок понятным и доступным для участия.
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