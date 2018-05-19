Сравнение ЖК «Новогорск Парк» и ЖК «Солнечная система» часть 2

«Новогорск Парк» - большой квартал в микрорайоне Новогорск г. Химки Московской области.



«Солнечная система» - современный многофункциональный квартал в г. Химки рядом с Ленинградским шоссе.

Надежность застройщика

Офис продаж ЖК “Новогорск Парк”

Жилой комплекс «Новогорск Парк» строит ЗАО «Девелоперская компания Конструктор». Компания возникла на базе крупного строительного холдинга и, как его приемник, имеет солидный опыт работы. В активе 3 проекта крупных жилых комплексов на разных стадиях завершения. Компания обладает ресурсами, чтобы осуществлять весь цикл строительства, продажи и оформления жилья.





Застройщик квартала «Солнечная система» - строительный холдинг Urban Group. Компания специализируется на создании «городов для жизни» в Подмосковье. Их особенности – мультиформатность и авторская архитектура. В активе компании 7 завершенных проектов и 4 в процессе реализации. Urban Group занимает 2 место по объему строящегося жилья среди застройщиков Подмосковья по версии Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) в 2016 г.





Рейтинговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 10 из 10 (компания с опытом работы, ведет полный цикл строительства и обслуживания жилья).





Рейтинговый балл ЖК «Солнечная система» – 10 из 10 (компания специализируется на строительстве многофункциональных кварталов европейского уровня).

Технология строительства

Архитектура ЖК “Солнечная система”

Микрорайон «Новогорск Парк» состоит из 50 жилых корпусов малой этажности (от 3 до 5 этажей). В строительстве используется монолитная технология. Территория разделена на 31 миниквартал, что позволяет ограничить перемещение автомобилей внутри дворов. Архитектурный проект предусматривает полукруглые окна и французские балконы. Пока в новостройке сданы 2 корпуса, остальные находятся на стадии отделки фасада и внутренних работ.





Квартал «Солнечная система» - это минигород из 14 корпусов разной этажности (от 3 до 17 этажей). Проект создан архитектором Максимом Атаянцем. Микрорайон застроен в гелиоцентрическом формате – улицы расходятся от центра лучеобразно. Дворы и пешеходные зоны уровнем выше автомобильных дорог. 8 корпусов уже сданы, остальные на стадии внутренней отделки.





Рейтинговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 9 из 10 (малоэтажная застройка, комфортная плотность, качественная технология строительства).





Рейтинговый балл ЖК «Солнечная система» – 10 из 10 (многофункциональный комплекс, авторская архитектура, большинство домов уже заселены).

Квартиры

Дизайн квартиры-студии в ЖК “Новогорск Парк”

В комплексе «Новогорск Парк» представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 34 до 87 кв. метров. Жилье реализуется с чистовой отделкой и без. Установлены стеклопакеты ПВХ, лоджии и балконы застеклены. Стоимость квартиры в ЖК «Новогорск Парк» варьируется от 3,1 до 7 млн. рублей; цена за квадратный метр – от 78 до 105 тысяч рублей.





Застройщик «Солнечной системы» предлагает студии, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с чистовой отделкой (более 100 вариантов планировок, включая лимитированные серии). Площадь – от 22 до 86 кв. метров, стоимость квартиры в ЖК «Солнечная система» – от 2 до 9,2 млн. рублей. Цена за квадратный метр составит от 67 до 143 тысяч рублей.





Рейтинговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 10 из 10 (большой выбор планировок, средняя стоимость жилья).



Рейтинговый балл ЖК «Солнечная система» – 10 из 10 (много вариантов планировок и средняя цена).

Итоги

Застройщики не уступают друг другу в надежности. Но реализуют они принципиально разные проекты, каждый из которых по-своему привлекателен. ЖК «Солнечная система» может похвастаться авторской архитектурой и 100 вариантами отделки квартир. Но и цены на жилье здесь выше.





Итоговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 9,6 из 10.



Итоговый балл ЖК «Солнечная система» – 10 из 10.

Сравнение ЖК «Новогорск Парк» и ЖК «Солнечная система» часть 1‎ доступна по ссылке.