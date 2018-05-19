Сравнение ЖК «Новогорск Парк» и ЖК «Солнечная система» часть 1

ЖК «Новогорск Парк» построен в зеленой зоне микрорайона Новогорск города Химки Московской области.



ЖК «Солнечная система» - новостройка по авторскому архитектурному проекту в городе Химки рядом с Ленинградским шоссе.

Расположение и транспортная доступность

Развязка Ленинградского шоссе и МКАД

Жилой комплекс «Новогорск Парк» находится между Пятницким и Ленинградским шоссе. По Пятницкому шоссе до МКАД – 20-30 минут езды на автомобиле. До самых близких к новостройке станций метро – «Планерная» и «Пятницкое шоссе» - можно за 35 минут доехать на автомобиле. От квартала до ж/д станций «Химки» и «Планерная» курсируют маршрутные такси, а оттуда на электричке можно доехать до Ленинградского вокзала.





От квартала «Солнечная система» до МКАД – 15 минут езды на автомобиле по Ленинградскому шоссе. Ближайшая ж/д станция - «Химки» (до нее за 10 минут доезжает фирменный шаттл от застройщика), поезда следуют до Ленинградского вокзала. До станций метро «Речной вокзал», «Планерная» и «Комсомольская» ходит общественный транспорт.





Рейтинговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 8 из 10 (много вариантов транспорта, но до Москвы долго добираться).





Рейтинговый балл ЖК «Солнечная система» – 9 из 10 (много транспорта, в том числе специальный автобус от застройщика, но добираться до Москвы с пересадками и долго).

Экология

Химкинский лес рядом с ЖК “Солнечная система”

Микрорайон «Новогорск Парк» расположен вблизи заповедной зоны Новогорского лесопарка и Захарьинской поймы. С трех сторон комплекс окружен зелеными массивами, четвертая граничит с коттеджным поселком. В центре квартала появится рекреационная зона с каскадом водоемов и ландшафтным парком.





ЖК «Солнечная система» находится на месте бывшей Северо-Западной промышленной зоны (застройка ведется в рамках реновации территории), поблизости есть ряд действующих предприятий, в том числе база «МУ-28 Спецстальконструкция». В 700 м - Ленинградское шоссе и пригородные ж/д пути. С противоположной стороны, в 700 м от квартала, начинается Химкинский лес. Внутри самой новостройки появится зеленая зона для отдыха.

Рейтинговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 10 из 10 (нет негативных экологических факторов)



Рейтинговый балл ЖК «Солнечная система» – 5 из 10 (вокруг много промышленных предприятий, рядом крупное шоссе).

Внутренняя инфраструктура и окружение

ТЦ “Мега-Химки” рядом с ЖК “Новогорск Парк”

Чтобы инфраструктура «Новогорск Парка» была полноценной, застройщик построит на территории школу, 2 детских сада, торговый центр, физкультурно-оздоровительный центр и выделит первые и цокольные этажи под коммерческие площади. В 5 минутах езды расположен ТЦ «Мега Химки», в шаговой доступности работают 2 частные школы, поликлиника, клиническая больница №19, продуктовые магазины.





В проекте «Солнечной системы» 2 школы и 8 детских садов. На первых этажах появятся кружки для занятий спортом и творчеством, кафе и магазины, сервисные службы, поликлиника. На расстоянии 2-3 км находятся ТЦ «Мега», «Ашан», школа №19, рынок стройматериалов, магазины различной направленности, стадионы.





Рейтинговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 9 из 10 (есть все необходимое, но мало объектов в шаговой доступности).



Рейтинговый балл ЖК «Солнечная система» – 8 из 10 (большинство объектов инфраструктуры не в шаговой доступности).

Итоги

Несмотря на то, что ЖК «Новогорск Парк» расположен дальше от МКАД, транспортная доступность его и квартала «Солнечная система» сопоставимы. Инфраструктура обоих комплексов продумана и учитывает не только внутренние объекты, но и городские (в Химках). Пожалуй, единственное, в чем микрорайон «Новогорск Парк» выигрывает, – экологическая обстановка, ведь он построен в лесной, а не в промышленной зоне.



Итоговый балл ЖК «Новогорск Парк» – 9 из 10.



Итоговый балл ЖК «Солнечная система» – 7,3 из 10.

Сравнение ЖК «Новогорск Парк» и ЖК «Солнечная система» часть 2 доступна по ссылке.