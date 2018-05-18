Участником ежегодного Форума РБК по недвижимости станет СК «РЕСПЕКТ»

Страховая компания «РЕСПЕКТ» намерена отправить свою делегацию для участия в Третьем Ежегодном Форуме РБК «Недвижимость в России».
Это мероприятие, по замыслу, выполнит консолидирующую функцию для представителей органов власти, лидеров и экспертов рынка недвижимости по поиску решений для острых отраслевых проблем.
С помощью такой площадки, профессионалы рынка получают возможность для обстоятельного обсуждения отраслевой проблематики и проработки дальнейшего плана действий. У СК «РЕСПЕКТ», в частности, есть основания проявлять интерес к появлению в РФ законодательных механизмов, способных оказать помощь в достройке взятых на страхование проблемных строительных объектов.
В настоящее время у российских страховых компаний отсутствует право по использованию полученных от внесения страховых взносов денежных средств в девелоперских проектах, которые испытывают сложности на стадии возведения.
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