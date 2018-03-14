В Мосгорнаследии прокомментировали информацию о найденных на Таганке сводах

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Осенью 2017 г. начались строительные работы по сооружению пионерного котлована на участке застройки по адресу Земляной вал, владение 77-79, в ходе которых были зафиксированы своды старинных строений.

Тогда же работы были сразу приостановлены. Для привлечения на площадку профессионалов было необходимо соорудить стену в грунте – обязательное условие для безопасности археологов. Фактически работа строителей и археологов была приостановлена в связи с наступлением морозов зимой 2018 г. Строительная техника на объекте отсутствует, работа в настоящий момент не ведется, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов: «Археологический проект для данного участка был составлен еще в 2011 г. С этого момента участок находится в зоне внимания Департамента культурного наследия города Москвы. Согласно закону, между застройщиком и специализированной археологической организацией в 2016 г. заключен договор об археологических наблюдениях при производстве земляных работ. Мосгорнаследие прекрасно осведомлено о том, как обстоят дела на данном объекте».

Касательно самих сводов можно сказать, что они относятся к подземной части здания из кирпича и белого камня, на известковом и, возможно, цементном растворе. Видны остатки четырех камер, перекрытых сводами. Над сводами сохранились нижние части кирпичных стен, прослеживаемые практически с уровня современной дневной поверхности.

Заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы – главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев: «Принимая во внимание глубину залегания сооружения и состав строительного материала, можно предположить, что обнаружены остатки конструкции рядовой застройки второй половины XIX – начала XX века. По историческому плану (1852 г.) на участке находились два владения, принадлежавших купцам Сергею Ефимовичу Кулакову (вл. 58) и Сергею Васильевичу Обидину (вл. 57в). Не исключено, что кто-то из них построил на своем владении здание с большими подвальными помещениями, предназначенными для хранения товаров. Уже в советское время это здание не раз перестраивалось (это видно по кладке на цементном растворе), а затем было снесено, в виду чего нет оснований заявлять об исторической ценности открывшихся сводов».

В Москве существует масса примеров сохраненных сводов подвальных помещений в зданиях, относящихся к данному периоду: в них размещаются конторы, магазины, кафе. В том же районе, о котором сейчас идет речь, в зданиях по Таганской улице, улице Александра Солженицына во многих строениях сохранились подвалы этого времени. Это же касается застройки Замоскворечья (Ордынка). Если приводить конкретные примеры, то сейчас своды конца XIX – начала ХХ века можно найти в доме, где размещается Управление сохранения объектов археологического наследия Мосгорнаследия (Люсиновская, 8, строение 1), в здании на Пятницкой, 44 или в кафе в Богоявленском переулке, 6. Эти конструкции можно увидеть в целом виде, а не в виде руин, образовавшихся в советский период.

Работы специалистов будут возобновлены так скоро, как только это может быть возможно в виду погодных и иных факторов. Также департамент напоминает, что доступ на закрытую территорию является незаконным и небезопасным.