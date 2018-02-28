Дмитрий Кобылкин: Дмитрий Медведев подписал распоряжение по старту концессии для строительства СШХ

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27 февраля губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин во время своего рабочего визита в Ноябрьске сделал важное заявление. Дело в том, что пять дней назад глава российского правительства Дмитрий Медведев поставил подпись под распоряжением, которое «дает отмашку» старту концессии для строительства Северного широтного хода (СШХ). Об этом рассказывает «Север-пресс».

СШХ представляет собой железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком а.о. Протяженность ветки планируется на уровне 707 км. Строительные работы должны начаться в текущем году и завершиться в 2023-м. Общая стоимость строительства составляет 236 млрд. рублей, как ранее сообщал «Ъ».

Интересно, что это первый в истории российской железнодорожной практики случай, в рамках которого строительство будет вестись на условиях концессии.