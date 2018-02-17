Где в Ленобласти жить хорошо? Обзор загородного рынка

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Рынок загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти достаточно динамичен и неоднороден. Какое же жилье и в каких направлениях от Петербурга больше нравится покупателям? Аналитическое бюро «Сперанский» в конце прошлого года провело семинар с целью найти ответ на данный вопрос. Согласно представленной экспертами статистике, наиболее перспективными направлениями области в настоящее время являются северное и северо-западное. Оба направления хороши по природным характеристикам. При этом жилье и участки на севере пока что дешевле, нежели на северо-западе, а их оснащенность водо- и газопроводами примерно одинакова. Впрочем, благодаря развитию транспортной инфраструктуры, цены в этих направлениях могут сравняться уже к весне будущего года.

Восточное направление довольно неоднозначно. С одной стороны, там наблюдаются сложности с доступностью социальной инфраструктуры и подведением воды. С другой же стороны, направление популярно среди покупателей благодаря удобной транспортной инфраструктуры. Южное и юго-западное направления тоже можно назвать перспективными, так как неподалеку от г. Ломоносова планируется строительство образовательного кластера, что, без сомнения, скажется на качестве и сроках развития инфраструктуры районов, равно как и на стоимости жилья.

Что купить? Коттедж? Таунхаус? Участок?

Что касается предложений непосредственно по жилью и земле, то сейчас на рынке представлено огромное число коттеджных поселков под Петербургом и в Ленобласти. На данный момент на продажу выставлено 480 проектов. Однако уровень спроса достаточно невысок. Так, эксперты разделили коттеджные поселки на несколько категорий. В первую попали проекты, где продаж нет совсем или они единичны. Таких 231. Во вторую – поселки, в которых продажи были заморожены по тем или иным причинам, общим числом 212. В примерно 167 коттеджных поселках покупки совершаются, но не особенно активно. И, наконец, всего 82 проекта можно отнести к активно продающимся. На данный момент больше всего сделок (28% от общего количества) было заключено в юго-западных районах области.



Что же касается конкретных объектов, то лучше всего в 2017 г. покупались загородные земельные участки в Ленобласти – 84% от числа сделок. На втором месте дома-таунхаусы под Петербургом (11%) и коттеджи под Петербургом (5%). Таким образом, в наиболее выгодном положении оказываются те застройщики, которые предлагают покупателям разнообразные типы объектов в разных районах. К примеру, одним из таких крупных застройщиков является компания «Кивеннапа».

Коттеджные поселки эконом-класса от «Кивеннапа»

На текущий момент «Кивеннапа» активно развивает проекты в 3 перспективных направлениях: север, юг и юго-запад. В коттеджных поселках Ленобласти можно:

купить недорогие таунхаусы с участком по цене от 1 до 2 млн. руб.;

приобрести недорогой коттедж;

купить дуплекс под Санкт-Петербургом;

или купить земельный участок в Ленобласти без посредников.

Все объекты компании готовы к заселению. Приобретая домовладения в коттеджных поселках, клиенты покупают готовый таунхаус, коттедж, или приобретают недорогой участок под ИЖС в Ленобласти с газом, электричеством и другими коммуникациями. При этом увидеть будущие владения можно не только при личном осмотре, но и на сайте компании, где регулярно выкладывают видеоматериалы о ходе строительства на всех объектах. Например, жилые кварталы самого крупного поселка «Кивеннапа-Север». Спрос на рынке загородной недвижимости Ленобласти неоднороден, и залогом успеха для застройщиков является умение подстроиться под него.