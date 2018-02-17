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Елена Батурина начала строить элитное жилье в Европе

Пятница, 16 Февраля 2018 13:33
Елена Батурина начала строить элитное жилье в Европе Фото из открытых источников

Из сообщений европейской прессы стало известно, что уже в июле текущего года Елена Батурина запустит в городе Лимасол на Кипре свою новую стройку - жилой комплекс премиум-категории.

 

В общей сложности предпринимательница планирует вложить в проект 40 млн Евро. Участок для застройки был куплен ею еще в ноябре 2016 года, он располагается непосредственно на побережье острова недалеко от центра Лимасола и популярных туристических зон. Видимо, это выгодное месторасположение и определило характер строительства – предпринимательница заказала архитекторам создать элитный объект жилой недвижимости.

 

Для его разработки богатейшая отечественная бизнес-вуман привлекла давнего знакомого - известного испанского архитектора Рикардо Бофилла, главу студии "Taller de Arquitectura", расположенной в Барселоне. С ним Батурину связывает долгая история сотрудничества – в конце 2000-х архитектор выступал консультантом для проектов «Интеко» в области массового жилищного строительства. Решения, предложенные в то время маститым иностранцем, для России начала 2000-х казались передовыми и даже авангардными.

 

Новое творение будет носить имя «Символ», что отражает намерение его создателей превратить объект в один из архитектурных символов Лимасола.

 

Кипрское представительство Батуриной уже презентовало властям города свой проект: это будет 12-этажное здание общей площадью 7 тысяч квадратных метров, на каждом этаже предусмотрены просторные веранды и террасы. Концепт предполагает индивидуальное планирование пространства квартир, изменение их размера и типологии: двухэтажные, одноэтажные на две или три спальни, квартиры-студии и т.д.

 

Архитекторы описывают здание как комплекс «парящих пространств» с эффектом трехмерного движения во всех направлениях. Благодаря этому из каждой квартиры будет открываться вид на море, которое к тому же будет отражаться в специальных глянцевых элементах фасада. На территории жилого комплекса также будут расположены подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад.

 

«Уникальные архитектурные решения, месторасположение и услуги, доступ к которым получат жильцы, сделают этот проект знаковым для Лимасола», - рассказывает пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков. «Кипрское строительство – еще один проект в рамках инвестиционно-девелоперской деятельности, которая является одним из приоритетным направлением международного бизнеса Елены Батуриной».

 

Напомним, что после продажи «Интеко» в 2011 году Елена Батурина перевела свой бизнес на Запад, где сегодня развивает коммерческие проекты различной тематики: гостиничный бизнес (сеть из 4-х гостиниц в Ирландии, Австрии, Чехии и России), производство систем мембранного строительства (Германия), производство возобновляемой энергии (Италия и Греция), девелоперские проекты в США и Казахстане, а также участие в различных девелоперских инвестиционных фондах Европы и США.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости Европа

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