Подмосковье в моде: квартиры в новостройках Совхоза им. Ленина

Жизнь в пригороде? Неплохой вариант. Оценим расположение, качество строительства и благоустройства новых домов в Совхозе им. Ленина.
Поселение расположено в ближайшем пригороде столицы, в Ленинском районе, между Каширским шоссе и Кольцевой автодорогой. Ближайшая станция метро – «Домодедовская» – находится в нескольких (от 5 до 15) минутах пути от новых домов, функционирует общественный транспорт (автобусы и маршрутные такси).
Проблему для автомобилистов составляет отсутствие прямого и удобного выезда на МКАД (требуется объезжать около 4-5 км). Зато оборудованы дороги, ведущие на Каширское шоссе.
К услугам жителей района представлены торговые и развлекательные, спортивно-оздоровительные центры, поликлиника. Создана богатая структура образовательных, дошкольных и развивающих учреждений, сеть предприятий бытовых услуг.
Увеличение численности населения неизбежно предполагает строительство новых объектов социального обеспечения, что входит в обязательства девелоперов.
Экологическая обстановка в районе считается весьма благополучной для ближайшего Подмосковья. Недовольство и опасения жителей вызывает близость загазованных шоссе и МКАД.
Застройщики, в свою очередь, стараются максимально облагородить населенную территорию зелеными насаждениями, ландшафтными группами, зонами для спокойного отдыха, занятий физкультурой.
На рынке представлены 8 новых корпусов, приобрести квартиру от застройщика можно в 4-х из них, последним объявил старт продаж ЖК «Жилой квартал № 4».
Продажи от застройщика завершены, возможно приобретение жилья от частных собственников и агентств в ЖК:
В продаже имеются квартиры от застройщиков в жилых комплексах:
Новостройки в Совхозе имени Ленина – многоквартирные, многоэтажные корпуса. Жилища в домах официально относятся к категории «стандартного жилья», но отвечают требованиям высокого уровня комфортности благодаря:
Жилища соответствуют формату, вызывающему массовый спрос:
Ведущими специалистами по комплексной застройке района выступают ЗАО «Совхоз им. Ленина» и ГК «Скайград». Их преимуществами можно считать:
Покупатели жилья в новостройках в Совхозе им. Ленина могут рассчитывать на ипотечные займы от ведущих банков России, рассрочки, льготы, скидки, акции. Несмотря на довольно высокие для Подмосковья цены, спрос на недвижимость в локации держится на достойном уровне, объекты долго не задерживаются в разделе предложений.
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