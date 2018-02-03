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Подмосковье в моде: квартиры в новостройках Совхоза им. Ленина

Пятница, 02 Февраля 2018 17:16
Подмосковье в моде: квартиры в новостройках Совхоза им. Ленина Фото из открытых источников

Жизнь в пригороде? Неплохой вариант. Оценим расположение, качество строительства и благоустройства новых домов в Совхозе им. Ленина.

 

Характеристики местоположения

 

  • Транспортное обеспечение

 

Поселение расположено в ближайшем пригороде столицы, в Ленинском районе, между Каширским шоссе и Кольцевой автодорогой. Ближайшая станция метро – «Домодедовская» – находится в нескольких (от 5 до 15) минутах пути от новых домов, функционирует общественный транспорт (автобусы и маршрутные такси).

 

Проблему для автомобилистов составляет отсутствие прямого и удобного выезда на МКАД (требуется объезжать около 4-5 км). Зато оборудованы дороги, ведущие на Каширское шоссе.

 

  • Инфраструктура

 

К услугам жителей района представлены торговые и развлекательные, спортивно-оздоровительные центры, поликлиника. Создана богатая структура образовательных, дошкольных и развивающих учреждений, сеть предприятий бытовых услуг.

 

Увеличение численности населения неизбежно предполагает строительство новых объектов социального обеспечения, что входит в обязательства девелоперов.

 

  • Состояние экологии в местности

 

Экологическая обстановка в районе считается весьма благополучной для ближайшего Подмосковья. Недовольство и опасения жителей вызывает близость загазованных шоссе и МКАД.

 

Застройщики, в свою очередь, стараются максимально облагородить населенную территорию зелеными насаждениями, ландшафтными группами, зонами для спокойного отдыха, занятий физкультурой.

 

Новостройки поселка Совхоз им. Ленина

 

ЖК Приозерный

 

  • Что можно купить?

 

На рынке представлены 8 новых корпусов, приобрести квартиру от застройщика можно в 4-х из них, последним объявил старт продаж ЖК «Жилой квартал № 4».

 

Продажи от застройщика завершены, возможно приобретение жилья от частных собственников и агентств в ЖК:

 

  • «Жилой квартал № 3»;
  • «Жилой квартал № 2»;
  • «Совхоз им. Ленина» (квартал № 3, корп. 3»;
  • «В пос. совхоза имени Ленина».

 

В продаже имеются квартиры от застройщиков в жилых комплексах:

 

  • «Приозерный» (жилой квартал № 5);
  • «Долина сказок» (жилой квартал № 4, корп. 1);
  • «Жилой квартал № 4» (корп. 2 и 4).

 

  • Характеристика новостроек

 

Новостройки в Совхозе имени Ленина – многоквартирные, многоэтажные корпуса. Жилища в домах официально относятся к категории «стандартного жилья», но отвечают требованиям высокого уровня комфортности благодаря:

 

  • качеству строительства: с использованием монолитных крупных блоков, кирпича, торцевые стены утеплены;
  • уровню безопасности: территория большинства корпусов огорожена, находится под круглосуточным наблюдением службы охраны;
  • каждый новый дом имеет как минимум открытую стоянку;
  • повышенное внимание уделяется благоустройству придомовой территории, в том числе ее эстетической составляющей.

 

  • Квартиры в новых комплексах

 

Жилища соответствуют формату, вызывающему массовый спрос:

 

  • площадь – от 57 кв. м (1 комната) до 125 кв. м (3 комнаты), с типовой планировкой;
  • стоимость кв. м – от 96 до 126 тыс. рублей;
  • цены – от 5,4 (за однокомнатный лот) до 13,6 млн рублей (за трехкомнатный);
  • объекты поступают в продажу от строительной компании как без отделки, так и с ремонтом «под чистовую» (например, в ЖК «Долина сказок»).

 

  • О застройщиках

 

Ведущими специалистами по комплексной застройке района выступают ЗАО «Совхоз им. Ленина» и ГК «Скайград». Их преимуществами можно считать:

 

  • ориентацию на повышение статуса поселка, качества жизни жителей;
  • хорошую репутацию на рынке, прочное сотрудничество с реномированными финансовыми и строительными организациями;
  • качество строительства;
  • повышенное внимание к благоустройству жизненного пространства.

 

Покупатели жилья в новостройках в Совхозе им. Ленина могут рассчитывать на ипотечные займы от ведущих банков России, рассрочки, льготы, скидки, акции. Несмотря на довольно высокие для Подмосковья цены, спрос на недвижимость в локации держится на достойном уровне, объекты долго не задерживаются в разделе предложений.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги недвижимость

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