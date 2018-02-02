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ФАС дала разрешение на приобретение ГСК «Югория» частным инвестором

Пятница, 02 Февраля 2018 09:57
ФАС дала разрешение на приобретение ГСК «Югория» частным инвестором Фото из открытых источников

Акционер СК «Опора» — московское ООО «Открытый мир» — обратился с ходатайством в ФАС о покупке 100% акций ГСК «Югория», и получил на это разрешение. Интересно, что «Югория» является госстраховщиком, специализирующемся на автостраховании, а ее единственный акционер — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Компания представлена 73 филиалами в 50 субъектах РФ. Об этом написал «Интерфакс».

 

В комментарии к новости лидер управления по связям с общественностью «Югории» Светлана Щербакова рассказала, что акционером компании аукцион не объявлялся, а с «Опорой» переговоры не велись и даже не входят в ближайшие планы страховщика. В то же время, «Югория» провела предварительные беседы с несколькими потенциальными стратегическими инвесторами, но о результатах судить рано.

 

Добавим, что власти ХМАО в ноябре 2016 г. утвердили перечень подлежащего приватизации госимущества региона, в который были включены и 100% акций «Югории». В конце 2017 г. их цена была понижена до 3,4 миллиарда рублей, хотя в 2016 г. цена на них составлял 3,8 миллиарда.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости ФАС

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