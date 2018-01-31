На вторичном рынке сокращается число элитных домов

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По оценкам компании Villagio Estate, на загородном рынке продолжает уменьшаться предложение элитных домов от собственников. За последний год количество объектов сократилось на 27%.

Так, в январе по сравнению с декабрем предложение уменьшилось на 9%, за год рынок «потерял» порядка 3 тыс. объектов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. С одной стороны, повлиял спрос: продажи в современных поселках шли стабильно, некоторые собственники охотно шли на скидки. Другая причина – решение владельцев о снятии с продажи своих домов в связи с отсутствием покупательского интереса: в этом случае речь о старом фонде – домах, которые требуют перестройки и ремонта.

Доля «вторички» в общем объеме элитного жилья также сократилась за последние 12 месяцев: если в начале 2016 года на объекты собственников приходилось 81% предложения, то сейчас – 75%. Первичный сегмент, напротив, вырос соответственно с 19% до 25% за счет выхода новых проектов.

По данным Villagio Estate, вторичный рынок элитной загородной недвижимости включает порядка 12 тыс. объектов, 33% из которых расположено в организованных поселках. Основную долю составляют коттеджи: 82% от общего объема лотов. На таунхаусы приходится 6% экспозиции, на участки без подряда – 12%. Средняя стоимость индивидуального дома равна 122,9 млн рублей, участка – 66,5 млн рублей, таунхауса – 41,9 млн рублей.