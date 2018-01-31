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На вторичном рынке сокращается число элитных домов

Среда, 31 Января 2018 12:25
На вторичном рынке сокращается число элитных домов Фото из открытых источников

По оценкам компании Villagio Estate, на загородном рынке продолжает уменьшаться предложение элитных домов от собственников. За последний год количество объектов сократилось на 27%.

 

Так, в январе по сравнению с декабрем предложение уменьшилось на 9%, за год рынок «потерял» порядка 3 тыс. объектов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. С одной стороны, повлиял спрос: продажи в современных поселках шли стабильно, некоторые собственники охотно шли на скидки. Другая причина – решение владельцев о снятии с продажи своих домов в связи с отсутствием покупательского интереса: в этом случае речь о старом фонде – домах, которые требуют перестройки и ремонта.

 

Доля «вторички» в общем объеме элитного жилья также сократилась за последние 12 месяцев: если в начале 2016 года на объекты собственников приходилось 81% предложения, то сейчас – 75%. Первичный сегмент, напротив, вырос соответственно с 19% до 25% за счет выхода новых проектов.

 

По данным Villagio Estate, вторичный рынок элитной загородной недвижимости включает порядка 12 тыс. объектов, 33% из которых расположено в организованных поселках. Основную долю составляют коттеджи: 82% от общего объема лотов. На таунхаусы приходится 6% экспозиции, на участки без подряда – 12%. Средняя стоимость индивидуального дома равна 122,9 млн рублей, участка – 66,5 млн рублей, таунхауса – 41,9 млн рублей. 

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости недвижимость

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