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Особенности аренды бизнес-центров в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Суббота, 27 Января 2018 10:56
Особенности аренды бизнес-центров в Петроградском районе Санкт-Петербурга Фото из открытых источников

Петроградский район по праву считается элитным в Санкт-Петербурге.  Он является историческим центром города, со временем ставшим центром деловым. Многие расположенные здесь здания имеют историю в несколько веков. Все это наряду с презентабельным видом строений делает этот район весьма привлекательным для аренды офисов.

 

Самыми престижными считаются бизнес-центры класса А. Это БЦ, расположенные в наиболее презентабельных внешне зданиях. Самыми популярными на Петроградке являются 5 из них.

 

Бизнес-центр «Атрио» с отделкой в цвете бордо и окнами во всю стену может похвастаться шикарным атриумом, над которым установлен величественный купол из стекла.

 

Бизнес-центр Veda House выделяется на фоне других строений полностью застекленным фасадом.

 

Деловой комплекс «Лангензипен» отличается уникальностью своих архитектурных решений, созданных его управляющей компанией УК «Теорема».

 

В отличие от трех описанных выше, бизнес-центр «Лукойл-Сити» можно отнести к классическим строениям, которые больше похожи на роскошный особняк графа.

 

Бизнес-центр Apollo отличается оригинальностью форм, панорамным остеклением и подсветкой ночью.

 

Петроградский район известен оживленностью движения, что заставляет владельцев транспортных средств задумываться о возможности парковки. Все бизнес-комплексы оборудованы парковками. В основном наземными с платными местами.

 

У Veda House есть своя подземная парковка, вмещающая до 25 автомобилей, а у «Лукойл-Сити» до 150.

 

Для тех, кто еще не обзавелся собственным автомобилем, на расстоянии от 8 до 20 минут пешком есть метро.

 

Важным моментом для арендатора является вопрос размещения его сотрудников. Современные бизнес-центры имеют, как правило, два вида планировок: open space и коридорно-кабинетная.

 

Во всех деловых центрах класса А действует своя пропускная система.

 

Большинство БЦ класса А работают круглосуточно, однако не все. Несмотря на то, что «Атрио», Veda House и Apollo работают не 24/7, арендатор имеет возможность договориться в отдельных случаях. «Лангензипен» работает круглые сутки, а «Лукойл-Сити» открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30.

 

В настоящее время арендная ставка варьируется от 600 до 1700 рублей за квадрат ежемесячно. Но это не является препятствием к поиску подходящих помещений.

 

Вообще считается, что до уровня Петроградской стороны сначала нужно дорасти. Сюда приходят арендаторы, добившиеся определенного успеха с расчетом на престиж. Разместившиеся здесь компании заботятся о репутации и планируют произвести впечатление на гостей своим офисом. Причем это не только здания класса А, но также и B, и C.

 

Источник: https://brightrich.ru/

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Пономарева Анна Опубликовано в Недвижимость   Теги СанктПетербург

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