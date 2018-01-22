На вторичном рынке загородной «элитки» растет средняя площадь объектов

По данным компании Villagio Estate, на вторичном рынке элитной загородной недвижимости выставляется все больше крупных домовладений. При этом покупатели, напротив, заинтересованы в компактном метраже.
Тенденция к постепенному увеличению площадей экспонируемых объектов наблюдалась в течение всего года. Начиная с прошлогоднего января, метраж коттеджей и таунхаусов стал больше на 10%, участков – на 17%. Сейчас средний размер коттеджа составляет 604,7 кв. м, земельного участка – 54 сотки, таунхауса – 306,2 кв. м, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Выводимые продавцами объекты чаще всего приобретались или строились минимум 7 лет назад, многие из них относятся к старому фонду. Но запросы покупателей успели измениться: наибольшей популярностью пользуются дома до 450 кв. м и участки до 25 соток, которые дешевле содержать и обслуживать. Перестраивать и адаптировать продаваемый продукт под вкусы современного покупателя решаются не более 15% продавцов. В результате разрыв между средней площадью покупаемых и экспонируемых домов составляет около 30%. При этом аналогичный разрыв по средней площади участков еще больше и равен 100%.
По оценкам Villagio Estate, на вторичном рынке организованных элитных поселков представлено около 4,4 тыс. объектов. Из них 83% приходится на коттеджи, 12% – на участки. Средняя стоимость дома – 136,8 млн рублей, участка – 77,9 млн рублей.
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