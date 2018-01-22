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На вторичном рынке загородной «элитки» растет средняя площадь объектов

Понедельник, 22 Января 2018 14:05
На вторичном рынке загородной «элитки» растет средняя площадь объектов Фото из открытых источников

По данным компании Villagio Estate, на вторичном рынке элитной загородной недвижимости выставляется все больше крупных домовладений. При этом покупатели, напротив, заинтересованы в компактном метраже.

 

Тенденция к постепенному увеличению площадей экспонируемых объектов наблюдалась в течение всего года. Начиная с прошлогоднего января, метраж коттеджей и таунхаусов стал больше на 10%, участков – на 17%. Сейчас средний размер коттеджа составляет 604,7 кв. м, земельного участка – 54 сотки, таунхауса – 306,2 кв. м, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Выводимые продавцами объекты чаще всего приобретались или строились минимум 7 лет назад, многие из них относятся к старому фонду. Но запросы покупателей успели измениться: наибольшей популярностью пользуются дома до 450 кв. м и участки до 25 соток, которые дешевле содержать и обслуживать. Перестраивать и адаптировать продаваемый продукт под вкусы современного покупателя решаются не более 15% продавцов. В результате разрыв между средней площадью покупаемых и экспонируемых домов составляет около 30%. При этом аналогичный разрыв по средней площади участков еще больше и равен 100%.

 

По оценкам Villagio Estate, на вторичном рынке организованных элитных поселков представлено около 4,4 тыс. объектов. Из них 83% приходится на коттеджи, 12% – на участки. Средняя стоимость дома – 136,8 млн рублей, участка – 77,9 млн рублей.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости недвижимость

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