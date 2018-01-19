Как на рынок недвижимости в будущем повлияет технология блокчейн

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Под влиянием технологии блокчейн в ближайшие пять-десять лет может оказаться рынок недвижимости. Эксперты сервиса AMO.ru рассказали о предполагаемом будущем технологии распределенного реестра, ее плюсах и минусах в указанной сфере.

Специалисты не сомневаются: блокчейн может решить главные проблемы, которые существуют при сделках с недвижимостью: обеспечение безопасности сделок, увеличение скорости проведения транзакций и значительное сокращение количества посредников. Блокчейн создает отличную защиту от взлома базы данных. Это обусловлено тем, что реестр хранится одновременно у всех участников системы, а внесение любых изменений потребует взлома сразу всех компьютеров пользователей.

Действительная прозрачность сделки – большой плюс блокчейна. Всю историю приобретаемой недвижимости покупатель может узнать в режиме онлайн. «Здесь и сейчас» происходит перевод денег продавцу и переход права собственности к покупателю, при этом устраняются издержки в размере 1-2% от суммы сделки на услуги посредников, то есть сокращаются финансовые и временные затраты.

На блокчейн, считают эксперты, в скором времени, будут переведены все архивы по недвижимости. Россия, Япония, ОАЭ и Швеция уже разрабатывают проекты реестров, основанные на технологии: вся информация об объектах будет содержаться в «блокчейн-паспортах». Это не только упростит оценку недвижимости, но и избавит от необходимости брать справки в БТИ: доступ к реестру пользователи смогут получить со своих компьютеров и через мобильные приложения.

Рынок недвижимости Под влиянием технологии блокчейн повысится ликвидность рынка недвижимости за счет обеспечения объектов недвижимостью криптовалютой. Желающие смогут торговать не только целыми квартирами, но и частью недвижимости – появится возможность продать даже тысячную долю жилья. В настоящее время английские компании Brickvest и Property ведут разработку проекта такой биржи. Рынок недвижимости получит хорошую подпитку за счет вовлечения новых экономических ресурсов, при этом токены, обеспеченные недвижимостью, будут более устойчивыми по сравнению с другими криптоактивами. Между тем следует с осторожностью относиться к сделкам с недвижимостью за криптовалюту: пока еще при продаже за токены могут возникнуть некоторые юридические сложности.

Развитие технологии блокчейн в сфере недвижимости в России не будет гладким, уверены эксперты AMO.ru. Это связано, прежде всего, с консервативностью самих владельцев недвижимости. Не все до сих пор пользуются электронными услугами, поэтому с освоением блокчейна могут возникнуть сложности. Также это чревато появлением новых посредников. Технология, несомненно, затронет интересы юристов и нотариусов, доля деятельности которых в сфере недвижимости достаточно велика. Одна из проблем – ряд нерешенных технических вопросов.

Именно поэтому в России необходимо обеспечить переходный период для внедрения технологии блокчейн, во время которого будет сохранена классическая схема регистрации прав на недвижимость.