На продажу выставлена организация, разработавшая проект изолятора «Кресты-2» в Петербурге

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27 февраля Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже 100% федерального пакета акций ОАО «Специальный проектно-изыскательский институт» (СПИИ), входящего в прогнозный план приватизации на 2017-2019гг.

Начальная цена – 142,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Институт работает на рынке проектирование около 80 лет. Основная специализация – проектирование объектов специального назначения для МВД России и ФСИН Минюста России: милиции, ГИБДД (ГАИ), внутренних войск, учреждений уголовно-исполнительной системы, объектов пожарной охраны МЧС России и пр. Кроме того, организация активно сотрудничает в рамках проектирования с частными инвесторами.

Согласно отчетной документации выручка СПИИ за 2016 год составила более 24,3 млн рублей.

Основной актив института – офисное здание площадью 3,8 тыс. м2 с земельным участком 1,5 тыс. м2 в исторической части Петербурга у метро «Горьковская».

Адрес: ул. Куйбышева, 24Б.

На сегодняшний день часть площадей здания сдана в аренду.

«Безусловно, приобретая данный пакет акций инвестор получает институт с многолетней историей. На базе института выполняются проектирования любой сложности (производственные строения, жилые здания, учебные, спортивные и медучереждения, стрельбища, охранные сооружения, инженерные сети и пр.). Наличие в собственности недвижимости в историческом центре города значительно повышает привлекательность актива, т.к. инвестор получает возможность генерировать дополнительный доход от сдачи в аренду свободных площадей», – комментирует Анжелика Иманова, заместитель генерального директора РАДа.