Павел Пирогов о фундаментальных принципах культуры строительного производства

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Утро, самое начало рабочего дня, а перед строительным объектом уже собралась группа недовольных граждан – соседи «стройки» из близлежащих домов. Они ругаются с начальником участка, требуют прибытия более высокопоставленных руководителей. Причины претензий – грязь вокруг объекта, непрекращающийся даже по ночам грохот строительных машин. Кроме скандала с руководителями, жители пишут обращения в прокуратуру, в районную и городскую администрации.

Кому из инвесторов понравится такая ситуация? Кто будет вкладывать свои средства в проблемный объект, против которого ополчилось местное население? А ведь вся причина конфликта в том, что строительная организация изначально не соблюдала принципы культуры строительного производства.

Меняется общество, меняются и требования к различным сферам деятельности. Строительство – не исключение. Для инвесторов сейчас интересны те объекты, строительство которых не сопряжено с дополнительными проблемами и рисками. Высокая культура строительного производства как раз и позволяет значительно снизить риски для инвесторов.

Если на многих строительных объектах не соблюдаются элементарные правила техники безопасности, то о какой культуре строительства может идти речь в данном случае? Тем более, очевидна необходимость совершенствования и развития культуры строительного производства. Только те строительные организации, которые стремятся совершенствовать культуру производства в своей повседневной деятельности, остаются привлекательными для инвесторов. Ведь в условиях широкой конкуренции инвестору куда разумнее иметь дело с организацией, для которой культура строительства находится не на самом последнем месте в ее деятельности и стратегии развития. Организация с высокоразвитой культурой строительного производства принесет инвесторам куда меньше проблем, чем те компании, которые не уделяют вопросам культуры и этики строительства должного внимания.

Сегодня в крупных городских центрах чаще всего строят жилые комплексы – совокупность зданий, объединенных не только территориальной близостью, но и общим проектом, идеей, общей эстетикой. Строительство жилого комплекса становится настоящим событием для мегаполиса и его жителей. Возводится новое жилье, в котором многие граждане могут приобрести впоследствии комфортные квартиры. Вместе с тем, любые строительные работы сопряжены с целым рядом неудобств для окружающих. Это и шум постоянно работающих машин, и грязь, которая со строительной площадки развозится грузовыми автомобилями по окрестным дорогам, и присутствие в микрорайоне большого количества посторонних людей – строительных рабочих.

Жильцы соседних домов начинают жаловаться на непрекращающиеся днем и ночью звуки стройки, на ограждения, перегородившие проезд по привычным проулкам. Само наличие этих жалоб – свидетельство низкой культуры строительства, неспособности или неумения строительной организации так организовать производственный процесс, чтобы избежать нареканий и недовольства со стороны большинства местных жителей. Поэтому к первостепенным задачам культуры строительного производства относится обеспечение таких условий строительства, которые исключали бы или минимизировали жалобы со стороны населения.

Можно выделить в данном ключе несколько фундаментальных принципов культуры строительного производства.

Во-первых, чистота – обеспечение максимально быстрой уборки отходов строительного производства, содержание в чистоте окружающей территории.

Во-вторых, тишина – проведение строительных работ в строго установленное время, без чрезмерно шумных работ в выходные и праздничные дни, в ночное время и рано утром.

В-третьих, коммуникабельность – легкость контакта с гражданами, готовность обсуждать с местным населением проблемы, связанные с ведущимся строительством.

В-четвертых, порядок – сохранение порядка на строительной площадке, причем как относительно инвентаря и техники, так и относительно поведения строительных рабочих и обслуживающего персонала на рабочем месте и в его окрестностях.

В-пятых, безопасность – обеспечение полной безопасности рабочих и особенно населения окружающих районов и домов от связанных с осуществлением строительных работ рисков.

Еще одно важное направление культуры строительного производства – выстраивание соответствующих отношений, обеспечение позитивного психологического климата в строительной организации. Известно, что в сфере строительства довольно часты такие явления, как невыплата заработной платы, неуважительное и даже хамское отношение к сотрудникам, отсутствие социальных гарантий. В современном обществе, между тем, все вышеперечисленные негативные тенденции считаются недопустимыми, и строительные организации, если они действительно озабочены культурой своей деятельности, должны принимать это обстоятельство во внимание.

При возведении современных жилых комплексов большое значение имеет и благоустройство придомовых территорий, дворов. К сожалению, распространение точечной застройки во многих случаях исключило в современном строительстве такое понятие, как дворы. В лучшем случае есть лишь небольшое пространство перед подъездами. Строительство жилых комплексов предполагает несколько другую концепцию. Прежде всего, упор должен делаться на создание небольших зеленых зон, хотя бы аллей или клумб перед жилыми домами, формирование рекреационного пространства в виде беседок или скамеек, создание спортивных и игровых площадок для досуга взрослых и детей. Если при строительстве жилого комплекса все эти компоненты предусмотрены, то можно говорить о наличии определенной культуры строительства.

Конечно, наибольший интерес и для инвесторов, и для потребителей представляют те строительные компании, которые с максимальной эффективностью используют принципы культуры строительного производства в своей повседневной трудовой деятельности. В будущем востребованность таких компаний будет только расти, в первую очередь – за счет более привлекательной модели организации самого производственного процесса. К примеру, для нашей строительной компании «СибМегаСити» приверженность определенным этическим принципам и стремление развивать и сохранять культуру строительства всегда занимали очень важное место и в организации труда, и в организации производственной деятельности.

Таким образом, развитие культуры строительного производства является важнейшим компонентом общего повышения качества строительных работ в Российской Федерации, инструментом формирования цивилизованного строительного рынка. Важность культуры строительного производства сложно переоценить, однако для ее развития в полной мере необходимы значительные усилия со стороны строительных компаний и представителей контролирующих органов.

Павел Пирогов, генеральный директор «СибМегаСити»