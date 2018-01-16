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Дмитрий Ужинский о влиянии отмены долевого строительства на цены и развитие строительного рынка

Понедельник, 15 Января 2018 15:24
Дмитрий Ужинский о влиянии отмены долевого строительства на цены и развитие строительного рынка Фото из открытых источников

Не секрет, что в последнее время приобретение жилья путем участия в долевом строительстве очень популярно. Для некоторых семей это вообще единственный шанс на собственное жилье.

 

Долевки выгодны и банкам. Во многих кредитных организациях количество выдаваемых ипотечных кредитов в разы превышает кредиты потребительские.

 

И вот в октябре 2017 года президент России поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Другими словами, продавать можно будет только уже готовое, достроенное жилье.

 

Целью таких изменений является снижение количества обманутых дольщиков. Однако как такие глобальные перемены скажутся на ценах на квадратные метры?

 

Практически все эксперты в сфере недвижимости единогласны: цены однозначно повысятся. И, как минимум, процентов на 15-20.

 

Если застройщик будет выбирать между кредитом на строительство дома и средствами дольщиков, он однозначно выберет второе. Такой вариант для него удобнее и дешевле. Размер процентной ставки, которую банк будет устанавливать для застройщика, зависит от ключевой ставки рефинансирования. Напомним, что сейчас эта ставка составляет 8,25%. Застройщик будет вынужден взять кредит на тех условиях, которые ему выдвигает кредитная организация. Логично, что свои затраты он потом компенсирует – ценами на продаваемые квартиры. Получается, что в итоге размеры процентов по кредиту скажутся на покупателях, а не на строительной фирме.

 

Еще одна возможная проблема при отмене долевого строительства заключается в следующем. Даже сейчас есть застройщики, которые работают за счет привлечения банковского финансирования, а не средств дольщиков. Но, как правило, это крупные холдинги либо компании, аффилированные с банковскими и государственными структурами. Есть и такие компании, которые способны строить на собственные средства.

 

Как итог, после планируемых изменений останутся только самые финансово-устойчивые компании либо «приближенные» к государственным структурам. А это приведет к монополизации рынка недвижимости и, как логичный естественный результат, – повышению цен на продаваемое готовое жилье. Возможно, некрупные строительные компании будут спасаться тем, что будут возводить малоэтажное бюджетное жилье, такое, на которое у них хватит собственных средств. И тогда рынок разделится на крупных застройщиков и всех остальных.

 

В любом случае, повышение будет происходить постепенно. До середины 2018 года разрешения на строительства «по-старому» законодательству будут еще выдаваться. А это значит, что еще как минимум лет пять на рынке недвижимости будут оставаться долевые объекты. Но одновременно появляться и те, которые будут строиться за счет банковского финансирования. Вряд ли последние смогут конкурировать с первыми и устанавливать почти одинаковые с ними цены. К чему это приведет? Возможно, к разорению тех строительных компаний, которые не успеют «нахватать» разрешений на долевки и вынуждены будут одновременно с ними строиться за счет своих или банковских средств.

 

Немаловажным является и тот факт, что покупатель уже привык к долевке. Проблемы есть, но рынок в этой сфере более-менее стабилизировался. Потенциальные участники долевого строительства понимают все риски и сознательно идут на них. А к новой форме реализации недвижимости покупатель может отнестись с осторожностью. Конечно, это не означает, что прослышав о скорой отмене долевого строительства, все кинутся покупать пока еще дешевые долевые квартиры и обвалят тем самым рынок. Но предрасположенность к росту спроса и, соответственно, некоторому повышению цен есть.

 

Но платежеспособность населения падает. А с повышением цен на жилье упадет еще больше. И тогда строительный бизнес из-за отсутствия продаж и повышенных процентов по кредитам станет просто нерентабельным.

 

Ужинский Дмитрий, ГК «Новгород Девелопмент» 

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости недвижимость

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