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О планах развития Владивостока как новой столицы Приморья

Пятница, 28 Декабря 2018 13:51
О планах развития Владивостока как новой столицы Приморья Фото из открытых источников

Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко рассказал представителям информационного портала "Инфореактор" о планах по развитию Владивостока, который уже прочно укрепился в роли новой столицы Приморья.

 

Ключевая задача в планах по развитию Владивостока — это, по словам Кожемяко, решение актуальных вопросов в области транспортной инфраструктуры.

 

Для того, чтобы проводить транспортное развитие Владивостока максимально эффективно, задачу необходимо разбить на отдельные этапы, в рамках которых будут строиться новые дороги, развязки и путепроводы.

 

"Сегодня мы отчетливо видим, что Владивосток перегружен транспортными потоками. Сложившаяся ситуация требует серьезного переосмысления существующих транспортных развязок. Эта проблема очень сильно препятствует гармоничному развитию города, поэтому является одной из первоочередных", — говорит губернатор Приморья Олег Кожемяко.

 

Новые транспортные развязки, по словам губернатора, позволят решить проблемы, с которыми вынуждена мириться портовая инфраструктура города, поэтому экономический результат от строительства дорог будет еще более впечатляющим.

 

Кроме дорог, остро стоят вопросы, связанные со сферой жилищного строительства. Сейчас темпы строительства нового жилья во Владивостоке нельзя назвать сколько-нибудь выдающимися, однако уже в обозримом будущем эту сферу ждут кардинальные преобразования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Приморье
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