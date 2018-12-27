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Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Четверг, 27 Декабря 2018 18:03
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров Фото из открытых источников

Российские «дочки», у которых ЦБ аннулировал лицензии форекс-дилера, использовались для привлечения россиян на зарубежные рынки, заявили в ЦБ. Юрлица в России несли убытки, тратились на рекламу и почти не имели клиентов.

 

Форекс-дилеры, у которых ЦБ аннулировал лицензии, использовали российские «дочки» как площадки для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции, следует из заявлений представителей ЦБ.

 

По решению регулятора без лицензии остались крупнейшие форекс-дилеры — «Альпари», «Форекс Клуб» и «Телетрейд», а также более мелкие — «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». К сегодняшнему дню в России лицензию форекс-дилера имели девять компаний.

 

За двухлетнюю деятельность эти пять компаний привлекли всего 2 тыс. клиентов, активными из которых являются около 470, сообщила журналистам директор департамента рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина, передает корреспондент РБК.

 

По данным ЦБ, общий объем обязательств этих форекс-дилеров перед своими клиентами составляет 35 млн руб., то есть 3,7% от объема всех лицензированных форекс-дилеров (без учета «Альфа-Форекс», которая получила лицензию только 21 декабря 2018 года). Клиентами оставшихся четырех компаний являются около 4 тыс. клиентов.

 

«Это говорит о том, что большая часть клиентов, которые привлекались этими компаниями посредством рекламы, уходила к иностранным форекс-дилерам, имеющим лицензию или не имеющим лицензию», — пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

 

«Фактически это площадка для привлечения клиентов, а не для осуществления деятельности, на которую им была выдана лицензия. Лицензия использовалась как прикрытие либо как реклама», — подчеркнул он.

 

По данным ЦБ, большая часть расходов российских форекс-дилеров, у которых была аннулирована лицензия, тратилась именно на рекламу. Однако при такой массивной рекламе, которая была широко представлена, их деятельность была убыточна. «Они ежегодно показывали убыток от своей деятельности и продолжали себя прекрасно чувствовать ровно потому, что они являлись механизмом для привлечения граждан, которые вовлекались в деятельность на зарубежных рынках», — сделала вывод Селютина. При этом регулятор не смог дать оценку, сколько клиентов таким образом было выведено на иностранные рынки.

 

«Жесткость данного решения обусловлена глубокой озабоченностью регулятора в связи с огромными рисками для российских граждан, которые несла в себе деятельность этих компаний», — заключила глава департамента рынка ценных бумаг.

 

С сегодняшнего дня пять форекс-дилеров не имеют права привлекать новых клиентов, а должны в течение месяца (до 27 января 2019 года) принимать меры по прекращению обязательств перед имеющимися. После отзыва лицензии за деятельностью этих компаний на территории России будут следить ФАС, правоохранительные органы и департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России. «В любом случае примем меры для недопущения распространения информации и привлечения клиентов в российской юрисдикции», — пообещал глава профильного департамента ЦБ Валерий Лях.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Банки
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